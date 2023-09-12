NG芋頭不浪費 金山青農研發芋頭蛋黃酥搶中秋商機

金山跳石地區有名的農特產品芋頭開始進入產季，產量、品質都相當不錯，不過在全部採收後，總會有受病害的NG芋頭，削去病害處賣相不好，丟棄又相當浪費，因此青農王御庭就想出研發加工食品的方式，搭配中秋月餅熱潮製作甜點芋頭蛋黃酥，賦予NG芋頭新生命，讓辛苦種出來的跳石芋頭不會被浪費。

青年農夫王御庭說，一般芋頭製作月餅，第一個總會想起芋頭酥，不過市面上芋頭酥太多，而以芋泥取代豆沙餡的蛋黃酥卻相對少，因此市場區隔，要讓喜愛蛋黃酥與芋頭的民眾在中秋節有一個不一樣的選擇。此外，NG芋頭不只可以做甜點，還有鹹食芋頭油飯產品，將芋頭融入大眾小吃中，為油飯增添芋頭香氣。

青年農夫王御庭更指出，金山跳石芋頭煮久鬆而不散，香氣十足深受芋頭控民眾喜愛，為了讓辛苦種出的芋頭都能發揮價值，近年來致力研發更多品項的芋頭加工食品，希望讓跳石芋頭不論是直接吃、做成甜品抑或是料理成鹹食的各種美好滋味能夠被更多人給品嚐到。