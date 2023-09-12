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大直重災戶返家「一定要拿這物」 住戶：沙盤推演很久了

聯合報／ 記者林佳彣鍾維軒／台北即時報導
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影
大直民宅塌陷案受災住戶上午返家拿東西，許多住戶拿著大行李箱與包包裝東西，部分住戶表示先拿貴重物品、權狀、電腦、護照等。記者蘇健忠／攝影

北市大直塌陷案9月7日事發後，該棟傾斜下陷民宅的住戶今天終於可以回家取物，家住4樓的住戶坦言「沙盤推演很久了」，看得到的東西都拿，特別是兒女出生紀念品一定要拿，不諱言當下心情就是很趕，也希望在安全考量下，市府能加長時間。

一名4樓住戶回家20分鐘搬出許多家當，他說家裡的門都打得開，東西沒有想像掉落一地，他覺得自身狀況還好，但人進去一定會暈眩，因為建築物是歪的，有人出來就吐了，他出來後慢慢調回來，「看到你們，我才知道地平線是什麼樣。」

該名住戶坦言，今天大概拿不到二十分之一、三十分之一的東西，看得到的都拿，不只是拿東西，還要拿東西裝，尤其兒子跟女兒的出生紀念品一定要拿，至於家具就都不要了。「沙盤推演很久了」，他拿他的東西，太太則拿她的，甚至還有朋友列出家裡的圖，清點哪些東西在哪裡。

他回憶回家拿東西當下，「心情就是很趕，我沒有別的感覺」，取物3輪各20分鐘就盡可能拿，多或不夠由大家自己去評量，但希望在安全考量下能加長時間。

大直

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