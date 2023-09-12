台中臭豆腐超狂戰績4年被查百次 網封：最安全的店

有網友分享，台中北區一家臭豆腐店門口張貼大字報表示，多年遭惡意檢舉，環保局、衛生局、國稅局等「輪番拜訪」，只差沒有教育局，4年來已有上百次紀錄，大嘆3聲無奈，引起熱議，還被封為「政府認證最安全的店」。網友笑稱「政府認證，可以安心吃了」、「教育局沒去太可惜了，不然可以湊大滿貫」。

台中市食安處安全組長林巽偉說明，食安處在今年8月6接獲檢舉該店環境髒亂，已於8/10完成稽查，缺失項目為未出示體檢表及食材未離地放置等，經開立限期改善通知書，已於同年8/26完成複查合格，迄今皆未接獲有其他陳情檢舉案件。

環保局統計，前年9月7日前該店遭陳情52次，其後到去年持續遭陳情24次(前年23次，去年1次)；今年僅在5月接獲一件陳情，以手持式異味測量未有異常數值，向業者既進行法令宣導，也提醒業者妥善維護設備。

網友日前在「爆廢公社二館」PO出多張照片，照片上臭豆腐店門口張貼大字報顯示，「開店多年，不斷遭人惡意檢舉，除了「無奈、無奈，真無奈」外，並質疑「賣臭豆腐有錯嗎？」「霸凌別人可以嗎？有必要檢舉7、80次？」並曬出表單表示，雖然被惡搞，但相關單位前來檢查，最終結果都是合格的。

網友紛紛回應，「政府認證，這下可以安心吃了」、「國家級認證，檢驗合格報告貼上去」、「教育局沒去太可惜了，不然可以湊大滿貫」、「保證安全衛生的臭豆腐，通過上百次抽檢」。