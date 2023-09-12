任內改鄰損規則柯文哲牽拖台南 黃偉哲怒斥：只會甩鍋

基泰建設的「基泰大直」建案施工導致周邊民宅坍塌，有民代指出台北市前市長柯文哲在任內修改建築施工損鄰事件爭議處理規則，讓建商可「球員兼裁判」。柯文哲對此聲稱，民進黨要打的話自己要小心，「要不要把台南跟高雄拿出來看看」？台南市長黃偉哲今回擊指，要選總統的人此時還打口水戰，感到遺憾，且還背離事實，汙名化高雄和台南，也弱化台北人的智商。

黃偉哲說，對於大樓鄰損導致民宅傾斜及沈陷，對台北市民表達慰問之意，但對於在這個時候還要打口水戰的人，覺得遺憾，還講出不是事實，經過比對就知道兩者很不一樣，台北市只是行政命令，台南市是自治條例，議會通過，台北市是交給起造人就是建商來評核有無造成鄰損，這就是最嚴重的球員兼裁判又判自己無罪形成大漏洞，這是蔣萬安市長要改回來的，當初改過去的人不肯承認反而甩鍋給其他縣市。

黃偉哲說，台南市對損鄰事件一律受理列管，由主管機關會同監造人初步評核，如果造成問題就會處理，初步看起來沒有問題也會請民眾在20天內會同第三方公正客觀機構進行評核，和台北市目前實施的辦法差別很多，想不到有人過去當市長現在變成甩鍋大王，不只甩給蔣萬安還甩給台南和高雄，令人遺憾又無法接受 ，「沒有誠信的人是無法選總統的」。

台南市政府也整理台南市與台北市損鄰事件處理方式之分析：

一、台南市較重視法律位階，台南市以自治條例來制定，相較台北市只是行政規則來規範損鄰案件的處 理程序，顯然法律位階較高。

二、台南市針對損鄰事件受理對住戶較有保障；台南市對受損方之房屋損壞陳情一律受理，作法較為彈性且對住戶較有保障，同時課予起造人應負責任。相對台北市將「損鄰事件」一詞定義入法，限縮陳情損鄰的樣態。

三、台南市較能積極反映處理時效；台南市明確要求監造人及專任工程人員至現場勘查，並於7日內檢具安全 鑑定書，以釐清是否得以繼續施工。相較台北市主管建築機關受理陳情後通知建方14日內勘查並製作安全認定書、30日內製作損害歸屬初步認 定書，顯然能更快速反映陳情需求及處理時效，至後續另有關責任歸屬應由公正第三方鑑定過後較為客觀。

四、台南市對陳情案件一律列管未有球員兼裁判之疑慮，台南市除了例外情形以外一律列管，且需解除列管後方得請領使用執照，相較台北市需於責任歸屬初步認定書中認屬施工損害者才予以列管，對於受損戶的權益較有保障。

五、台南市由建方支付鑑定費用；台南市作法皆由建方支付鑑定費用，相較於台北市受損戶先行負擔費用，如歸責於建方則由建方支付，較能站在受損戶之立場著想。

六、台南市給予受損方較充分時間指定鑑定機構，台南市規定20日內指定即可，相較台北市要求受損戶需於14日內指定鑑 定機構，給予受損方更多時間評估考慮。