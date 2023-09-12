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新北富邦悍將循環杯 看球、愛地球、拿限量禮

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市推悍將循環杯，民眾看球同時也能愛地球，有機會拿限量好禮。圖／新北市環保局提供
新北市推悍將循環杯，民眾看球同時也能愛地球，有機會拿限量好禮。圖／新北市環保局提供

新北市環保局與富邦悍將棒球隊合作推廣減塑，在新莊棒球場富邦悍將主場賽事中推廣使用「循環杯」替代一次用免洗飲料杯活動，鼓勵民眾在看球時，也用行動愛地球。新北市環保局說，今年9月至10月共14場比賽期間，只要完成不塑任務，可集點並有機會獲得富邦悍將限量周邊好禮。

環保局表示，新北市源頭減量及限塑政策已推動多年，如全國首創「新北Ucup」用以取代路跑或園遊會等活動的一次性杯子，截至今年8月已累積減少逾15萬個一次性杯子，若以每個塑膠杯平均15公分計算，相當於44座101大樓高度。

2020年更推出「新北Ucup」2.0版循環杯，在板橋、三重、五股、蘆洲及汐止等5行政區合作店家開放免費租借；今年起亦配合現環境部資源循環署的「一次用飲料杯限制使用對象及實施方法」，轄內連鎖超商及連鎖速食店皆達成至少5%門市提供循環杯免費借用。

環保局說明，這次新北首次與富邦育樂股份有限公司合作，將職棒運動賽事導入「循環杯」服務，球場內各餐飲櫃位均響應不提供一次用免洗飲料杯，改使用循環杯盛裝飲品，並設置10處循環杯歸還站，杯具清潔作業流程通過SGS檢驗認證，民眾可安心使用。此外也鼓勵民眾可隨身自備環保杯，忘了攜帶則可善用循環杯服務，一起落實不塑生活。

本次活動12日展開，只要完成循環杯知識問答或於社群媒體(如Facebook、Instagram等)公開上傳悍將循環杯合影並完成指定打卡步驟，即可獲得點數，用以兌換富邦悍將棒球隊鑰匙圈、加油棒、啤酒杯組、棒球帽等限量周邊。另於9月13日至10月14日的13場比賽期間，完成社群媒體指定打卡步驟者，亦可獲得富邦悍將限量周邊好禮。

新北市推悍將循環杯，民眾看球同時也能愛地球，並拿限量好禮。圖／新北市環保局提供
新北市推悍將循環杯，民眾看球同時也能愛地球，並拿限量好禮。圖／新北市環保局提供

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