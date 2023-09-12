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3米高土地公燈飾、50隻玉兔燈 中和土地公文化祭16日起登場

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
中和區公所在安邦公園打造中秋賞燈區。圖／中和區公所提供
中和區公所在安邦公園打造中秋賞燈區。圖／中和區公所提供

月底就是中秋節，新北市中和區公所將舉辦2023年中和土地公文化祭，自9月16日起至9月30日，一系列精彩活動輪番上陣，公所還在安邦公園設置2座3米高土地公、土地婆燈飾，50個玉兔燈及18米燈籠走廊，打造節慶特色打卡點。

中和土地公文化祭已舉辦第11年，因今年文化祭適逢中秋團圓佳節，中和區公所在安邦公園打造中秋賞燈區，規劃2座3米高創意燈飾土地公及土地婆燈飾、50支可愛造型玉兔燈，及由在地學子里民彩繪的18米燈籠燈廊，燈飾亮燈將於9月16日至9月30日，每晚6點至9點閃亮登場，且搭配力行福德宮廟埕燈飾佈置，期望以吸睛燈飾將活動會場點亮起來，帶給民眾滿滿福氣好運。

今年主活動將在16、17日登場，今年以「福德聯歡晚會-福氣滿滿兔給樂together」為主題，自下午2點由三獻禮科儀祭典揭開活動，首次邀請板橋後埔福德宮共14尊土地公神尊齊聚力行福德宮進行土地公大會師，晚會邀請實力派歌手梁文音、錦雯、陳華、麗小花、小夢想樂團演唱膾炙人口經典好歌。

當天還舉辦擲筊大賽，優勝者將得到金牌，還提供300份平安米等，現場還有趣味互動攤位、1千份東德宮虎爺及土地公小神衣吊飾、3千份東德宮特製飲料杯袋、150份DIY彩繪帆布包、600份集章換七彩發光扇及摸彩得8項家電以及52項優質好禮。

中和區公所表示，17日上午10點在安邦公園舉辦藝文展演活動，小朋友最愛的MOMO家族小紅莓姐姐與柚子哥哥陪著大家歡樂唱跳秀，還有浪漫情調的錞鋒SAX團薩克斯風演奏、在地學校積穗國小弦樂團表演及民俗藝文表演，節目多元，周邊還有趣味好玩的手作童玩攤位。

中和區公所在安邦公園打造中秋賞燈區，規劃2座3米高創意燈飾土地公及土地婆燈飾、50支可愛造型玉兔燈，及由在地學子里民彩繪的18米燈籠燈廊。圖／中和區公所提供
中和區公所在安邦公園打造中秋賞燈區，規劃2座3米高創意燈飾土地公及土地婆燈飾、50支可愛造型玉兔燈，及由在地學子里民彩繪的18米燈籠燈廊。圖／中和區公所提供
中和區公所在安邦公園打造中秋賞燈區。圖／中和區公所提供
中和區公所在安邦公園打造中秋賞燈區。圖／中和區公所提供
新北市中和區公所將舉辦2023年中和土地公文化祭，自9月16日起至9月30日，一系列精彩活動輪番上陣。記者江婉儀／攝影
新北市中和區公所將舉辦2023年中和土地公文化祭，自9月16日起至9月30日，一系列精彩活動輪番上陣。記者江婉儀／攝影
中和土地公文化祭提供150份DIY彩繪帆布包。記者江婉儀／攝影
中和土地公文化祭提供150份DIY彩繪帆布包。記者江婉儀／攝影

土地公 燈飾 中秋節

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