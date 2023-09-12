影／侯友宜、蔣萬安出席雙北世界壯年運動會系列活動

台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜上午在台北市政府共同出席STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會，並邀請教育部體育署、中華奧會及全國各單項協會代表到場共襄盛舉，STRONG WIN暖身系列活動包含運動訓練營、訓練講座及研討會等一系列活動。

台北市長蔣萬安表示，世界壯年運動會宗旨為推動「全民運動」及「終身運動」，2025雙北世壯運STRONG WIN 暖身系列活動今天正式啟動，今年度共計29種運動種類，共計104堂訓練營課程免費報名，無論你是運動新手還是經驗豐富的選手，歡迎來報名暖身系列活動。