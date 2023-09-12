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影／侯友宜、蔣萬安出席雙北世界壯年運動會系列活動

攝影中心／ 記者曾學仁/即時報導
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（中左二）、台北市長蔣萬安（中右二）上午共同出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（中左二）、台北市長蔣萬安（中右二）上午共同出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會。記者曾學仁／攝影

台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜上午在台北市政府共同出席STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會，並邀請教育部體育署、中華奧會及全國各單項協會代表到場共襄盛舉，STRONG WIN暖身系列活動包含運動訓練營、訓練講座及研討會等一系列活動。

台北市長蔣萬安表示，世界壯年運動會宗旨為推動「全民運動」及「終身運動」，2025雙北世壯運STRONG WIN 暖身系列活動今天正式啟動，今年度共計29種運動種類，共計104堂訓練營課程免費報名，無論你是運動新手還是經驗豐富的選手，歡迎來報名暖身系列活動。

新北市長侯友宜表示，距離正式賽會還有大概600多天，為讓民眾更認識世壯運，特別規畫一系列的暖身活動，今年訓練營共有木球、射箭、足球、划船、輕艇、拔河、網球、棒壘球等運動種類在新北市開課，邀請民眾一同享受運動的樂趣。

國民黨總統參選人新北市長侯友宜（圖）上午出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（圖）上午出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）上午共同出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會，二人並共同體驗射箭運動。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（左）、台北市長蔣萬安（右）上午共同出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會，二人並共同體驗射箭運動。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（前右）、台北市長蔣萬安（前左）上午共同出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會，並邀請教育部體育署、中華奧會及全國各單項協會代表到場共襄盛舉，STRONG WIN 暖身系列活動包含運動訓練營、訓練講座及研討會等一系列活動。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（前右）、台北市長蔣萬安（前左）上午共同出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會，並邀請教育部體育署、中華奧會及全國各單項協會代表到場共襄盛舉，STRONG WIN 暖身系列活動包含運動訓練營、訓練講座及研討會等一系列活動。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（圖）上午出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會。記者曾學仁／攝影
國民黨總統參選人新北市長侯友宜（圖）上午出席 STRONG WIN 暖身系列活動啟動記者會。記者曾學仁／攝影

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