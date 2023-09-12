聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／侯友宜、蔣萬安出席雙北世界壯年運動會系列活動
台北市長蔣萬安及新北市長侯友宜上午在台北市政府共同出席STRONG WIN暖身系列活動啟動記者會，並邀請教育部體育署、中華奧會及全國各單項協會代表到場共襄盛舉，STRONG WIN暖身系列活動包含運動訓練營、訓練講座及研討會等一系列活動。
台北市長蔣萬安表示，世界壯年運動會宗旨為推動「全民運動」及「終身運動」，2025雙北世壯運STRONG WIN 暖身系列活動今天正式啟動，今年度共計29種運動種類，共計104堂訓練營課程免費報名，無論你是運動新手還是經驗豐富的選手，歡迎來報名暖身系列活動。
新北市長侯友宜表示，距離正式賽會還有大概600多天，為讓民眾更認識世壯運，特別規畫一系列的暖身活動，今年訓練營共有木球、射箭、足球、划船、輕艇、拔河、網球、棒壘球等運動種類在新北市開課，邀請民眾一同享受運動的樂趣。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言