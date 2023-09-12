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大小犬分區 北巿信義區再蓋寵物公園年底完工

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
座落在台北市信義區信安街，占地1800平方公尺的寵物公園，目前正在整地作業，預計11月底前能完工。圖／台北市動物保護處提供
座落在台北市信義區信安街，占地1800平方公尺的寵物公園，目前正在整地作業，預計11月底前能完工。圖／台北市動物保護處提供

北市信義區信安街67巷、景勤二號公園旁，近期興建一處占地1800平方公尺的寵物公園，台北市動物保護處表示，目前正在整地作業，日後陸續擺放木棧道、輪胎等寵物運動設施，該處公園會將大、小犬隻分開，預計於11月底前完工，也是台北市第20座寵物公園。

信安街67巷周遭已有三到四棟社會住宅拔地而起，台北市議員秦慧珠表示，在柯文哲市府時期，計畫將附近都蓋滿社宅，但是遭居民反對住宅過於擁擠，希望能保留公園綠地，加上飼養寵物人數變多，經過與住戶們溝通討論，拍板興建寵物公園。

她說，該土地原屬於軍方，由於該土地涉及多方單位，起初擔心成為「三不管地帶」，經過層層協調，最後是由動保處負責維管，而當地里長也願意投入協助。

動保處表示，1800平方公尺的寵物公園，外圍會築起圍籬，出入口則是採用雙層結構，避免門打開後，狗狗一溜煙就衝到車道上造成危險，內部則是以草皮為主，針對狗狗的運動設施，則是規劃獨木橋、木棧道、廢棄輪胎等，提供多元項目，也會提供飼主休閒座椅、洗手台、垃圾桶及狗便袋等。

其實，信義區在101大樓附近也有一座「信義廣場狗活動區」，佔地面積640平方公尺。動保處說，兩處公園差別在於大小犬分區，由於信安街67街面積廣闊，能夠讓鬆開繩子的大小犬隻分區，才能避免狗狗衝突、受傷，

動保處也說，預計在今年底在內湖區成美右岸河濱公園再興建一處寵物公園，屆時全市會增加到21座，為了配合友善狗狗公車行經，也會和公共運輸規劃處合作，計畫至少一條班次經過公園。

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