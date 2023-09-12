台電變電所牆外髒亂 北市府限期改善

北市大安區基隆路3段台電變電所的周邊圍籬，充斥爬藤類植物及垃圾未整理，都由附近社區民眾自發清理。北市議員耿葳接獲陳情，邀集各方代表會勘，但台電卻要求市府先確認是台電土地才願意清理，她痛批「沒做好敦親睦鄰就算了，還以老大自居」。經確認是台電的地，環保局要求台電限期改善，否則將依法開罰。

耿葳指出，大安區基隆路3段22巷5弄，台電變電所圍牆滿滿的爬藤類植物從未整理，旁邊的綠帶更常有民眾丟垃圾，對面社區基於生活環境衛生，常義務性幫忙清掃；但長久以來，台電忘了這個綠帶是它們的地，接獲民眾陳情後辦理會勘，邀環保局、台電共同與會討論如何整理這裡的垃圾問題。

耿葳說，會勘當天，台電變電所大陣仗派了十幾人與會，台電竟要求先跟地政局申請鑑界，確定地是他們的，再雇工清理，讓人不滿，變電所在市區總是鄰避設施，大家避之唯恐不及，台電「沒做好敦親睦鄰就算了，還以老大自居」。

耿葳說，經過地政局、新工處、公園處確認綠帶歸屬台電的地，她立刻要求環保局依法處理；環保局大安區清潔隊長何姿慧表示，已寄發限期改善通知書，要求台電7天內改善，屆時若仍未清理，將依「廢棄物清理法」開罰1200到6000元罰鍰。