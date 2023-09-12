北市逾4成敬老卡場館 無使用紀錄

台北市政府提供給長者敬老卡每月480點數額，讓長者乘車有補助外，也讓長者可以免費使用市有場館。不過審計部台北審計處報告指出，台北市提供給長者使用的各行政區福利據點，不僅據點分布不均，更有逾4成據點沒有使用紀錄，應該改善；社會局回應，目前補助的文康休閒據點計59處，年底將新增經國七海文化園區等，會透過各局處向場館溝通，鼓勵長者多出門活動。

為促進長者社會參與，台北市從2017年起推動擴大敬老悠遊卡使用範圍試辦計畫，給予敬老卡每月480點數額度，讓長者除了享有乘車補助，也可免費使用特定市有公營場館，鼓勵長者多走出家門，達到健康老化、活躍老化目標。

不過根據審計處報告指出，截至去年底，台北市政府公告敬老卡補助文康休閒據點計59處，受益人次29萬餘人，補助金額1206萬餘元。以運動設施57處最大宗占96.61%，各行政區運動設施及福利資源配置情形，北投區占8處最多，大同區卻僅2處最低。

至於使用服務人次，南港區場館服務長者人數為4285人最少，大安區服務人數有21781人最高，占了19.67%，另有25處場館從未有長者使用的紀錄，利用率偏低，審計處要求北市府應積極輔導協助有意願場館加入，並將進一步瞭解場館利用率偏低情形，以提高長者社會參與率。

北市社會局表示，北市敬老卡於每月480點數額度內，除提供長者乘車補助，更包含擴大市有公營場館使用，期待鼓勵長者走出家門。

針對場館利用率偏低情形，社會局說，目前公告敬老卡補助文康休閒據點59處，年底將增經國七海文化園區，並持續積極協助符合樂活、樂齡條件的場館加入，也會持續透過各局處向各場館溝通，透過特色活動或地方連結，提高使用率，以達行銷與鼓勵長者活動的成效。