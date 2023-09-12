超齡娃娃車仍上路？ 新北家長憂心

新北傳出有許多車齡逾10年的娃娃車仍在使用，引發家長、民代關切。新北市教育局回應，幼兒園業者有依法到監理站完成牌照汰舊，是雙方資訊傳遞有落差，過去有列管將要到期的娃娃車，未來也會每月透過系統交叉比對，主動追蹤牌照將到期的娃娃車。

新北市有514輛娃娃車負責載送幼童上下學，根據「幼兒教育及照顧法」規定，娃娃車車齡不得超過10年，有民代發現車輛出現超齡使用情況，引發家長憂心。

市議員陳乃瑜表示，全市有11輛娃娃車超過出廠年限規定，孩童行的安全存有隱憂，質疑市府沒有落實管理，路邊攔檢非幼兒車實際行車路線。

新北市教育局澄清，沒有11輛娃娃車超過年限情況，幼兒園早已於規定期限內到監理站完成牌照汰舊，也沒有使用該車載運幼生，是雙方資訊傳遞有落差。

陳乃瑜認為，教育局應主動了解相關狀況，才能確保不會有超過年限的車仍載孩子。

教育局強調，過去每月皆造冊列管逾期前6個月、3個月及當月到期的幼童專用車，也以函文督導方式，盡速辦理異動，未來每月會在系統交叉比對，追蹤已完成牌照汰舊，但尚未報局的車輛完成系統異動程序，並以稽查方式查察與督導幼兒園在期限內辦理汰舊，確保出廠年限逾10年的娃娃車能全數汰換。