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搶救大漢溪 新北加嚴管制工廠氨氮汙染

聯合報／ 記者李成蔭／新北報導

貫穿新北都會區的大漢溪汙染嚴重，指標汙染物氨氮超標達嚴重程度。新北環保局為使流域脫離汙染，規畫氨氮加嚴管制，要求流域內508家業者氨氮放流水達50mg/L以下，優於中央法規標準，拚最快2026年達標。

環保局表示，大漢溪沿線所有水汙列管事業都要納入，包含印染業、印刷電路製造、食品製造等，近期持續辦商家諮詢會議、政策說明會，彼此交流意見。

水利局指出，近年推動汙水接管，從民生用水源頭削減汙染，也在新北設置12處現地處理設施，大漢溪流域設置有三峽、鶯歌、湳仔溝、浮洲等4座礫間處理場；大漢溪畔有8處人工濕地處理生活汙水。

新北市設有22座截流站，每天可截31萬噸汙水至八里汙水處理廠，減輕河川汙染；河濱易受地形卡住的漂流物，也與環保局建立群組，一有情況立即通報處理。

聯合大學環境與安全衛生工程系教授余瑞芳認為，地方加嚴作法實務可行，但市府若將所有產業類別都納入同一標準管制，恐有廠商會因處理成本提高吃不消，建議可分類管理，制定不同標準，較容易達標。

議員林秉宥認為，環保局擬新政策是好事，要搭配經發局做配套，眾多小型工廠型態很難管理，若採整體工業區開發會更有效率，從南部經驗來看，經3年努力達成標準已是很高挑戰。地方早期灌溉溝或排水溝廢棄後就變成工廠偷排管道，環保局應與水利局合作管理。

議員黃永昌說，大漢溪是地方重要休憩空間，一些沒納管的工廠應加強稽查，新政策推出後，要多溝通及輔導，讓業者有時間適應及改善，也讓設備跟得上法規。

水利局 議員

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