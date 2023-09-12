三重仁義段都更動土 銀新未來城還在等

新北市三重仁義段都更案昨天動土，其中1棟建物捐贈作為慈福派出所，全案預計2026年完工。該建案主打鄰近「銀新未來城」的食衣住行醫動養專區，但銀新未來城土地變更卡在中央，市府2月補件到中央至今無消無息，連帶造成未來城招商不順，部分土地暫作臨時停車場，地方憂心銀新未來城計畫恐胎死腹中。

仁義段都更案位於三重區五華街、五華街57巷、仁義街及自強路五段一帶，面積為1萬893平方公尺，基地更新前為24戶鐵皮建物，更新後會有1棟地上3層派出所、6棟15及27層住商大樓。

動工典禮由副市長劉和然主持，他指出，此案將捐贈1棟3層樓共400坪公益設施，供新北警察局慈福派出所使用，讓在第一線堅守治安的警察有完善辦公空間，帶給地方安心與穩定的治安。

位於新北三重區的銀新未來城計畫目前仍卡關。記者葉德正／攝影

該基地南側與預計興建「銀新未來城」的衛生福利事業用地相鄰，銀新未來城原址為三重碧華國中舊址，市府規畫打造商場、托老、托幼及運動中心與銀髮住宅等，市府2020年10月報中央審議，開過3次小組會議，今年2月4日再度補件，至今無消無息。銀新未來城是否中央卡關，劉和然表示「盡量不會往這裡去想」。

對中央曾提出改做社宅建議，城鄉局長黃國峰說，三重已有其他社宅規畫與建設，會持續爭取中央加速審議，讓銀新未來城順利推進。