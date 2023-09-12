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影視園區中央擬蓋社宅 林口反彈

聯合報／ 記者劉懿萱／新北報導
新北市政府推動面積達10公頃的林口影視園區暫時破局。圖／新北市經發局提供
新北市政府推動面積達10公頃的林口影視園區暫時破局。圖／新北市經發局提供

新北市政府規畫在機捷A9站打造林口國際影視園區，分隔成4區，三立影城2020年標下C、D基地，去年6月終止契約，國產署今年2月通知不再與新北市合辦招商，營建署3月函知國產署經評估有需求將興辦社宅，引發地方反彈，認為不應在商業精華地段又是產業用地蓋社宅。

林口國際影視園區2019年起陸續招商，A、Ｂ基地分別由三井不動產、東森國際取得，三井投資興建複合式商業設施，引進百貨店鋪及美食餐飲，館內規畫多媒體互動及數位遊戲設施，工程進度達70.1%；東森國際招攬影視前製、後製等產業進駐，工程進度30.95%。

原本三立影城標下約4.38公頃C、D基地，去年6月終止契約後，國產署今年2月通知不再與新北市合辦招商，要將其中2.7公頃國有地收回。營建署3月函知國產署，指評估有需求將作社宅，新北經發局發函國產署指社宅背離招標宗旨，應朝影視產業為主，營建署6月7日仍函請國產署協助保留國有地，要當社宅儲備用地。

新北市經發局長何怡明說，三井預計2024年第2季營運，東森國際將在2025年第2季啟用，媒體園區已成形，經發局多次向國產署反映，並在3月底發函建議應符合原招商規畫，意見未獲接受，將在北台8縣市產業論壇向中央疾呼，國有地應回歸與地方合作招商。

市議員蔡淑君認為，既然當初規畫影視園區，媒體園區是產專區又是新北之門，社宅蓋在精華地段不太協調。蔡說，林口區建案陸續興建，人口快速成長，營建署除有選手村3000戶社宅，也預計在文化一路與仁愛二路口、文化二路與仁愛一路口2地興建社宅。她支持居住正義，但規畫要因地制宜，在影視園區蓋社宅不妥。

市議員李宇翔表示，新北市府早期規畫不完善，承諾會改善道路，還有輕軌建設、商圈等，沒能夠達成才讓媒體產業陸續退出，國產署來收爛攤子，為促進地方活化發文給內政部，營建署考量社宅需求才請求保留。李也說，盼這塊地朝影視園區招商，市府應正視當地交通問題，否則後續招商仍是難題。

社宅 國產署

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