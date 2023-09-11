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北市明湖國小午餐豬肉藏「金屬針管」 隱匿3月才被揭露

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市內湖區明湖國小今年6月14日提供的營養午餐「咖哩燉豬肉」中含有金屬針管，事發3個月才被家長爆料。圖／翻攝自明湖國小Facebook
台北市內湖區明湖國小今年6月14日提供的營養午餐「咖哩燉豬肉」中含有金屬針管，事發3個月才被家長爆料。圖／翻攝自明湖國小Facebook

華山文創品牌長劉冠吟今在Facebook爆料，今年6月14日明湖國小的營養午餐「咖哩燉豬肉」，豬肉塊內竟含有金屬針管；事發3個月後才被揭露。碧湖國小校長林千瑜證實此事，因學生吃進嘴裡時察覺有異物立即吐出，沒有發生意外，事後已對負責供餐的團膳業者統鮮公司違規記點8點、開罰1萬6千元。

劉冠吟今晚發文指出，她最近才得知碧湖國小的營養午餐豬肉裡面有針頭，這件事情沒有人討論，金屬針管在豬肉裡面還吃到嘴巴裡，所幸學生沒有受傷。營養午餐的沈痾到底何時才能解決？預算成本、開標過程、品質把關、後續罰責，每一環都是問題，「真的要等到有孩子吃到出大事，才能連根拔起嗎？」

根據劉冠吟貼出的文件，疑似為統鮮公司出包。碧湖國小校長林千瑜證實，肉品公司「雅勝」初判原因有2種可能，第一種可能是幼豬時期疫苗接種，金屬針管斷針留在豬隻體內，當時獸醫沒及時挑出找除；第二種可能是電宰豬時，金屬異物有可能夾雜在肉品內。

林千瑜指出，學校設置的中央廚房還有供應明湖國小、康寧國小共3所學校，今年6月14日供應給明湖國小的「咖哩燉豬肉」的確含有金屬針管，所幸學童吃進嘴巴時，馬上察覺異狀立即吐出，因此並沒有傳出意外。

林千瑜表示，事後已對負責供餐的團膳業者統鮮公司違規記點8點、開罰1萬6000元，並要求廠商調整肉品裁切方式，改用肉片或絞肉，而學校隔天就召開檢討會議，要求廠商調查事故發生原因、後續改善報告等，新學年仍由統鮮公司承攬營養午餐，但屢約規範會從嚴把關。

豬肉 營養午餐

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