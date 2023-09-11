林口媒體園區納社宅？中央盼增彈性、新北憂招商生變

中央覓地蓋社會住宅，林口國際媒體園區內國產署2.7公頃土地擬納社宅，並希望三重「銀新未來城」規劃增加社宅。新北市政府表示，為免計畫受影響，正與中央溝通。

內政部次長花敬群下午受訪表示，林口那塊基地當年雖然有媒體園區的規劃，但這幾年新北市政府招商內容、進度不如預期，因此做了些檢討。那塊基地旁邊就是三井Outlet，是不是一定要作為媒體園區，就都市計畫、整體發展構想，其實有很多彈性。

花敬群說，內政部也正與國產署溝通，那塊基地如果蓋社會住宅，交通方便、生活機能非常好，是好主意，住戶也會很開心；部分人士對這樣的改變有點意見，會積極溝通。

新北市副市長劉和然今天主持三重區仁義段731-2地號都更案開工動土活動，他接受媒體聯訪時談到此都更案旁「銀新未來城」都市計畫變更案，希望內政部能加速審查；另外，在林口國際媒體園區內國有地，中央擬改供社宅興建，市府也會繼續和中央溝通。

據了解，市府推動將碧華國中舊址變更為衛生福利特定專用區，辦理總面積近2.3公頃「銀新未來城」BOT（興建營運移轉）案，提供長照機構、全齡友善住宅及購物商場等複合式機能，但全案民國109年送內政部都審會審查仍未通過。

新北市城鄉發展局長黃國峰表示，中央對此都市計畫變更案要求補充的意見比較多，中央雖希望規劃內容能有些社宅，但施政上不能有偏廢情形，社宅要蓋，長照醫療也要一起努力。

他表示，「銀新未來城」的規劃中有住宿型長照機構，也算是廣義的社宅。何況三重已有中央及地方都在蓋社宅，相較於社宅，長照醫療反而比較缺乏，因此，市府仍會持續向中央說明溝通，仍希望以長照醫療為主。

另外，國民黨新北市議員蔡淑君在臉書（Facebook）社群公布原三立集團在林口國際媒體園區得標面積4.3公頃的開發案，其中包括2.7公頃國有地及1.6公頃市有地。三立終止契約後，國產署2月通知新北市政府，不再合作辦理招商。營建署於3月函知國產署評估作為興辦社會住宅使用。此訊息引起網友留言熱烈討論。

新北市經發局今天發布新聞稿表示，市府與國有財產署於108年合作推動林口國際媒體園區招商案，迄今成功引進三井及東森集團進駐，未來將注入新商業、新娛樂、新媒體與新科技4大元素。

經發局長何怡明表示，國有土地應回歸與地方合作招商模式，唯有地方政府參與規劃，招商成果才能真正符合地方需求。市府籲請中央正視林口國際媒體園區整體發展，回歸以影視相關產業為目標，委託地方招商以落實政策。