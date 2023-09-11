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新北：第2季預售屋價量均增 三重區連3季奪冠

中央社／ 新北11日電

新北市政府地政局今天公布今年第2季預售屋實價登錄，總交易量及成交金額都較第1季增加。其中，三重區申報件數1684件、新台幣307.5億元，已連續3季奪冠。

新北市地政局今天公布112年第2季預售屋實價登錄，共計揭露6583件，總成交金額1136.9億元，由於受到「平均地權條例」新制施行，有限制契約轉讓規定，因此，多數購屋需求者在制度施行前進行交易。

地政局表示，相較上季，統計全市總交易量及成交金額分別增加127.5%、124.8%。其中三重區申報件數1684件、成交總金額307.5億元，皆為全市之冠，且已連續3季奪冠。

地政局科長蕭湘君表示，三重、板橋、蘆洲、新莊、中和、永和、樹林、汐止、新店、土城等10個蛋黃區的第2季預售屋，成交單價區間以每坪60萬到70萬元占比近43%為最高，總價以1500萬元到2000萬元為主流，占比近39%。

蕭湘君表示，交易熱絡行政區如三重區、板橋區、新店區，每坪單價在61.8萬元到69.2萬元，其次土城區、林口區、新莊區、泰山區成交均價每坪48.7萬元到58.4萬元，最後則為淡水區、鶯歌區每坪成交均價36.5萬元、37.4萬元。

蕭湘君表示，預售屋主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為41到48坪，平均總價以新店區2901萬元最高，板橋區、新莊區、三重區、泰山區、土城區次之，介於2230萬元到2684萬元間，最後林口區、鶯歌區、淡水區則分別為1912萬元、1536萬元、1437萬元。

淡水 均價

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