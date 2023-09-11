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北市中山區水溝蓋凹陷疑再現天坑？ 新工處回應了

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北市中山區某路段被網友發現水溝蓋凹陷嚴重，疑似是一旁建案導致。圖／截自臉書「中山區大小事」社團
北市中山區某路段被網友發現水溝蓋凹陷嚴重，疑似是一旁建案導致。圖／截自臉書「中山區大小事」社團

北市中山區某路段，被網友發現水溝蓋突然下陷嚴重，網友表示，下陷程度嚴重，已是坑洞等級。北市新工處回應，今天開挖後沒有看到有淘空或孔洞現象，推判是因一旁建商大型機具車出入頻繁導致，已要求建商緊急回填。

有網友發現，中山區合江街180巷與錦州街305巷的交岔口，水溝蓋突然下陷，且旁邊有建案在施工，不知道有沒有關係，網友表示，下陷的程度有點誇張，「已經不是不平是小坑洞了」提醒用路人騎車要小心。

新工處養護隊一分隊隊長龔曾榮表示，上午10點接獲民眾通報後，隨即到場與建案方進行會勘，今天下午2點開挖後，並沒有看到有掏空或孔洞現象，初不推判是因大型機具車頻繁出入導致凹陷。

龔曾榮表示，目前先要求建商先進行回填，並於一周內要求建商鋪設完成，原則上不會開罰。

北市

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