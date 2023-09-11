新北加嚴大漢溪汙染物管制 學者及議員憂時限內難達標

新北大漢溪汙染嚴重引發關注，新北環保局規畫加嚴管制，業者憂心成本增加而持保留態度。學者建議要分類管理，若都齊頭式提高標準，業者恐吃不肖；民代也說要經發局做相關配套，且設定的三年內達標是一個大挑戰。

貫穿新北都會區的淡水河流域汙染嚴重，指標汙染物氨氮的比例以大漢溪57%最嚴重、淡水河本流34.5%次之、新店溪3.1%、基隆河1.8%，民眾生活環境及生態遭威脅。環保局規畫氨氮加嚴管制，將要求流域內508家業者氨氮放流水達50mg/L以下，優於中央法規標準，預計最快2026年達標。

有業者低調表示，目前市府也還在研議階段，還不是很了解情況，不過同業們聽到都是頭痛，畢竟要增加設備或處理成本，若不增加設備，調整上可能也要再找有環工背景的人員來操作，又是一筆額外的開銷。另一家業者透露，像印刷電路板製造其實是很重要的氨氮來源，但無法用「生物處理」，可能需要電解處理或化學處理，這樣成本就會比較高。

環保局水質保護科顏佳慧表示，業者要達到標準可能會從三個途徑，包含直接異動原物料、改變製程、提升生成後處理設備，當然一定會有成本，但也可能透過這樣的更新，減少水電開銷，並使業者及環境永續，這會再與經濟部工業局一同看如何產業輔導。

國立聯合大學環境與安全衛生工程系教授、環工技師余瑞芳認為，實務上是可行，但市府若將所有相關產業類別都納入同樣標準管制，恐有廠商會因此受影響，或者處理成本提高而吃不消，建議可以分類管理，並制定不同標準，較容易達標。

新北市議員林秉宥認為，環保局政策是好事，但其實要從經發局去做相關配套，眾多小型工廠型態也很難管理，若採整體工業區開發會更有效率，而就過去南部經驗來看，要三年就達到標準是很高挑戰。另外，地方早期灌溉溝或排水溝廢棄後就變成一些工廠偷排的管道，環保局也應與水利局一起合作做管理。

新北市議員黃永昌則說，目前大漢溪是地方重要休憩空間，一些沒納管的工廠應加強稽查，新政策推出後，還是要多溝通及輔導，讓業者有時間適應做改善，也讓設備跟得上法規。

顏佳慧補充，目前正諮詢專家並規畫與業者討論，以最適合大家的方式來一同努力；範圍先以淡水河流域上游汙染最嚴重的大漢溪開始做，這樣下游的本流也會一同改善，若做得好當然也會擴大的全市，甚至做總量管制等。