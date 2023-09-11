超出年限娃娃車仍上路？ 新北教育局強調每月比對追蹤

新北傳出有超過多輛超過10年的娃娃車仍在使用，引發家長憂心、民代關切。新北教育局回應，幼兒園業者有依法到監理站完成牌照汰舊，這是雙方資訊傳遞上的落差，其實過去皆有列管將要到期的娃娃車，未來也會每月於系統交叉比對，主動追蹤牌照將到期的娃娃車。

新北市共有514輛娃娃車負責載送幼童上下學，而根據「幼兒教育及照顧法」規定，娃娃車的車齡不得超過10年，但卻有民代發現車輛「超齡」使用情況，引發家長憂心。

新北市議員陳乃瑜表示，全市有11輛超過出廠年限相關規定，恐讓孩童有安全疑慮，市府沒有落實管理，就連路邊攔檢非幼兒車實際行車路線，影響稽查成效。

教育局說明，並無11輛超過年限車輛情況，幼兒園早已於規定期限內到監理站完成牌照汰舊，都無使用該車載運幼生，確保安全，是雙方資訊傳遞上的落差。陳乃瑜認為，教育局應主動去了解相關狀況，才能確保沒有超過年限的車上路。

教育局強調，過去每月皆造冊列管逾期前6個月、3個月及當月之幼童專用車，都積極以函文督導盡速辦理異動，未來也會每月於系統交叉比對，追蹤已完成牌照汰舊而尚未報局之幼兒園報局完成系統異動程序，並以稽查方式查察與督導幼兒園於期限內辦理汰舊，確保出廠年限逾10年的娃娃車能全數汰換。

教育局還說，同時也會同監理機關及警察機關實施幼童專用車路邊臨檢，稽查地點依據風險性、行車動線規畫及幼兒園路線調整，在上學及放學時間至機動性稽查是否有違規情形，也同步定期入園檢查幼童專用車，今年至7月已稽查次數112次，查察112輛次。