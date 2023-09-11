汐止水源路社區違停加併排 民眾怨回家路難行
汐止區水源路二段125巷，因為，路邊經常有民眾違規停車，甚至拼排，造成原本就不寬的道路，車子根本很難通行，裡頭的社區居民抱怨回家的路好難，所以，新北市議員張錦豪就辦理會勘，協助改善。
社區主委劉先生說，回家的路好難，一直都有社區住戶反應，主要是因為從水源路轉進125巷，經常有民眾違規停車，甚至併排，一路從宏國橋一直往上，都是類似狀況，尤其晚上半夜回家，如果再加上路燈不夠亮視線昏暗，路邊違規停車嚴重，造成開車回家難以通行，相當危險。
白雲里長陳俊地指出，因為水源路二段125巷現在美麗山林社區住戶搬進來的越來越多，現在因為交通問題很困擾，希望相關單位能夠協助改善。
新北市議員張錦豪表示，125巷裡面有大型社區，前半段是屬於公有道路，但是過了白雲籃球場往上因為有牽涉到私地主，得要協調，而因為從宏國橋一直往上到社區的道路，都有違規停車，但因為有些牽涉到私領域的部分，目前有一段沒有辦法去執行道交條例，所以，當有民眾停在路邊，就算是有畫紅線，警方還是沒有辦法執行取締，只能做柔性勸導。
張錦豪說，社區反應回家的路常遇到拼排或是轉彎處停車，造成行車都要跨到對向車道險象環生，但目前還是需要社區區權會達成共識，也就是如既成巷道需提高到八米以上，需美麗山林社區於開立區權會時凝聚共識，以利道路移交新北市政府管養案之推動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言