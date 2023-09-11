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汐止水源路社區違停加併排 民眾怨回家路難行

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區水源路二段125巷，因為，路邊經常有民眾違規停車，甚至拼排，造成原本就不寬的道路，車子根本很難通行，裡頭的社區居民抱怨回家的路好難，所以，新北市議員張錦豪就辦理會勘，協助改善。

社區主委劉先生說，回家的路好難，一直都有社區住戶反應，主要是因為從水源路轉進125巷，經常有民眾違規停車，甚至併排，一路從宏國橋一直往上，都是類似狀況，尤其晚上半夜回家，如果再加上路燈不夠亮視線昏暗，路邊違規停車嚴重，造成開車回家難以通行，相當危險。

白雲里長陳俊地指出，因為水源路二段125巷現在美麗山林社區住戶搬進來的越來越多，現在因為交通問題很困擾，希望相關單位能夠協助改善。

新北市議員張錦豪表示，125巷裡面有大型社區，前半段是屬於公有道路，但是過了白雲籃球場往上因為有牽涉到私地主，得要協調，而因為從宏國橋一直往上到社區的道路，都有違規停車，但因為有些牽涉到私領域的部分，目前有一段沒有辦法去執行道交條例，所以，當有民眾停在路邊，就算是有畫紅線，警方還是沒有辦法執行取締，只能做柔性勸導。

張錦豪說，社區反應回家的路常遇到拼排或是轉彎處停車，造成行車都要跨到對向車道險象環生，但目前還是需要社區區權會達成共識，也就是如既成巷道需提高到八米以上，需美麗山林社區於開立區權會時凝聚共識，以利道路移交新北市政府管養案之推動。

張錦豪 議員

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