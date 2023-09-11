瑞芳四腳亭吉安宮普渡循古禮 贊普人數破千創新高

瑞芳四腳亭最大的信仰中心吉安宮，今(11)日舉行中元普渡祭祀法會，今年參與普度的人數破千，突破以往的參加人數，四腳亭地區也重現久違的熱鬧氣氛，吉安宮也遵循古禮，讓普度法會人潮眾多，民眾也持香虔誠祭拜。

吉安宮每年普度都會遵循古禮，請道士團來，依禮俗經過道士開壇後，在主委帶領下，所有信眾依序持香敬拜，才進行普度儀式，看到這桌上滿滿的供品還有民眾贊普的數量，就知道今年更甚以往。

四腳亭吉安宮主委呂文德指出，吉安宮的普度祭祀法會是一年一度的盛事，一切都是遵循古禮來進行儀式，今年有一千一百多人來贊普，創歷史紀錄，幾乎全四腳亭的人都參與此盛事，普度完後的供品廟方也會捐給地方弱勢。

吉安里里長謝永昌表示，吉安宮為四腳亭最重要的信仰中心之一，那現代人為求方便，都會跟著廟宇一起贊普，今年贊普人數有1133人，比去年還多60人左右，相當熱鬧，也希望藉由普渡祈求安居樂業，大家可以平安幸福過日子。

吉慶里里長簡惠麗表示，很開心今天來到吉安宮普渡，那因為疫情也趨緩，所以今年普渡人潮更甚以往，突破千人可說是相當熱鬧，今天也有許多民眾跟著參加法會，場面壯觀。

瑞芳區區長楊勝閔說，今天來到四腳亭信仰中心吉安宮參與普度祭祀法會，由主委呂文德帶領廟方及所有信眾一起虔誠普度求平安，區長也希望接下來地方都風調雨順，一切平安。