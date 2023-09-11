金山六三活動中心廁所終翻新 增無障礙空間更友善
金山區六三社區活動中心興建多年，建築物老舊，尤其廁所空間更是許久沒有翻新，對於使用者多是銀髮長輩來說是相當的不便，為了要給社區民眾與長輩更舒適的空間，區公所特別挹注經費設計規劃將六三社區廁所翻新，近來新的廁所完工，明亮又增添無障礙空間，對於長輩與行動不便的使用者，都更友善許多。
六三社區發展協會總幹事鐘鼎平說，廁所完工，很開心與區長一起來看看嶄新的側所，不僅是乾淨、明亮，還有為長輩增添扶手、在無障礙廁所採用感應式沖水，許多的施工小細節，都有考慮到使用者的需求，真的相當感謝公所的協助，照顧長輩的活動空間，提升舒適性。
金山區長劉昌松指出，六三活動中心老舊，而公所近來也致力於老舊活動中心的設施進行更新，這次由公所挹注大約67萬元經費並且施工，將六三社區的廁所翻新與新增無障礙坡道，期待透過讓活動環境品質的提升，能夠鼓勵更多長輩多多到活動中心來聚會、上課與活動，讓銀髮的生活更充實與多采多姿。
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