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變電所牆外垃圾不清還推責任 北市環保局限台電7天內改善

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台電變電所外圍花圃都是垃圾，長期不清裡，都是民眾自發性清理，議員不滿表示，變電所在市區總是鄰避設施大家避之唯恐不及，台電不敦親睦鄰還以老大自居。圖／耿葳辦公室提供
台電變電所外圍花圃都是垃圾，長期不清裡，都是民眾自發性清理，議員不滿表示，變電所在市區總是鄰避設施大家避之唯恐不及，台電不敦親睦鄰還以老大自居。圖／耿葳辦公室提供

北市大安區基隆路3段台電變電所周邊圍籬，滿滿的爬藤類植物長期未整理，還有民眾丟垃圾，都由附近社區民眾自發清理。北市議員耿葳接獲陳情，邀集各方代表會勘，但台電卻要求市府先確認是台電土地才願清理，她痛批「沒做好敦親睦鄰就算了還以老大自居」。經確認是台電的地；環保局要求台電限期改善，否則將依法開罰。

耿葳指出，大安區基隆路3段22巷5弄，台電變電所圍牆滿滿的爬藤類植物從未整理，旁邊的綠帶更常有民眾丟棄垃圾，對面的社區基於生活環境衛生也常義務性幫忙清掃，但長久以來，台電忘了這綠帶是它們的地，接獲民眾陳情後，辦理會勘，邀請環保局、台電共同與會討論如何整理這片綠帶垃圾問題。

耿葳說，會勘當天，台電變電所大陣仗派了十幾人與會，結論台電竟要求先跟地政局申請鑑界，確定地是他們再雇工清理，她認為，變電所在市區總是鄰避設施大家避之唯恐不及，痛批「沒做好敦親睦鄰就算了還以老大自居」。

耿葳說，經過地政局、新工處、公園處確認這帶狀的綠帶歸屬，經確認這片綠帶是台電的地，她也立刻，要求環保局依法處理；環保局大安區清潔隊長何姿慧表示，目前已確認是台電範圍用地，目前已經寄發限期改善通知書，要求台電7天改善，屆時若仍未清理，將依「廢棄物清理法」開罰1200到6000元罰緩。

台電 基隆 北市

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