快訊

搭豪車、住豪宅惹議！高虹安神秘的「好朋友」 恐成另一樁「新竹大祕寶」

基泰董座請辭、總座落淚…仍苦吞第二根跌停 若再跌恐陷票面保衛

「別讓基泰從中獲利！」 議員：建商搞塌民宅 都更發財不合理

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市議員苗博雅出席「這個世代，下個未來」記者會，呼籲台北市長蔣萬安，別讓基泰建設在未來的重建與復原中獲利，甚至擔任都更實施者，確保不會出現道德風險。記者鍾維軒／攝影
台北市議員苗博雅出席「這個世代，下個未來」記者會，呼籲台北市長蔣萬安，別讓基泰建設在未來的重建與復原中獲利，甚至擔任都更實施者，確保不會出現道德風險。記者鍾維軒／攝影

基泰建設因工程出包，毀損連續壁，導致位於北市大直的民宅塌陷。北市議員苗博雅今表示，過去信義區出現天坑時就質詢過「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」有諸多問題，若北市府同意基泰建設以都更實施者身分重建獲利會引起道德風險，未來建商整合用地不成功，只要在民宅旁施工弄倒房屋，就不得不配合，提醒北市府絕不能讓基泰在重建中獲利一分一毫。

針對大直民宅塌陷案，基泰建設欲整合受災戶進行都更。苗博雅今受訪時表示，過去質詢台北市長蔣萬安關於「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，提示2個問題，第一是民眾發現損鄰後，如窗戶打不開、門框歪、地板斜、牆壁裂，向市府申訴後，竟是由建商自行認定損害與工程無關連，北市都發局就可以不予列管。

苗博雅說，當民眾求助無門，衍生的問題就是只能自力救濟，尋找第三方鑑定，在期間損鄰狀況可能繼續擴大，當時蔣萬安發現不合理，但過了好幾個月卻沒有修改規定，才會發生7月份都發局發函給大居民說「本案沒有安全疑慮不予列管」，這叫做都發局依法置之不理。

至於基泰建設董事長陳世銘閃辭聲稱要負責，苗博雅指出，陳世銘持股僅0.5%，他辭職和要負責八竿子打不著，當他離職後，連股份轉讓都不用申報，從此以後不用出面負責大直民宅塌陷的任何事情，辭職的動作這只是公關上的防火牆。

苗博雅強調，未來重建跟復原，絕對不能讓基泰建設從中獲利一分一毫，若基泰建設還能以都更實施者身分，介入未來重建從中獲利，那台北市會創下荒謬惡例，就是「搞倒民宅，建商發大財」。

苗博雅表示，一旦惡例一開，未來會有很高道德風險，就是建商整合用地不成功，乾脆在旁邊施工把房屋弄倒，居民就不得不配合要跟建商整合，成為都更實施者，從中發財，昨天已經嚴正提醒北市府，未來重建絕對不能讓基泰建設從中獲利一分一毫，確保不會出現道德風險。

基泰建設 苗博雅

延伸閱讀

柯文哲再打光電議題 賴品妤嗆：民眾黨出事要轉移目標

從學運到立院 太陽花學生志在立委

基泰董事長請辭 北市議員：公關處理防火牆

損鄰規則建商「球員兼裁判」？苗博雅稱5月就提醒過蔣萬安

相關新聞

林口影視園區缺一角 國產署收回2.7公頃蓋社宅地方反彈

新北市府規畫在機捷A9站打造林口國際影視園區，並分隔成4區，三立影城在2020年標下C、D基地，然而去年6月終止契約後，...

「別讓基泰從中獲利！」 議員：建商搞塌民宅 都更發財不合理

基泰建設因工程出包，毀損連續壁，導致位於北市大直的民宅塌陷。北市議員苗博雅今表示，過去信義區出現天坑時就質詢過「台北市建...

新北三重仁義段都更開工 一旁銀新未來城卻卡關

三重仁義段都更案11日開工動土，更新後預計興建4幢7棟鋼筋混凝土造建築物，其中1棟捐贈作為慈福派出所，全案預計2026年...

新北公布第二季預售屋價量情況 這區連三季奪冠

政府近年祭出重拳打炒房政策，房屋銷售情況也引發關注，據新北地政局統計，全市總交易量及成交金額都增加，主流產品仍以3房2廳...

都會區流域汙染仍存在 新北將加嚴氨氮汙染物管制

貫穿新北都會區的大漢溪汙染嚴重，指標汙染物氨氮超標達嚴重程度，民眾生活環境及生態遭威脅。新北環保局表示，為使流域脫離汙染...

遶境後髒亂 新北擬開罰主辦宮廟

遶境、進香是宮廟年度盛事，新北市淡水某宮廟今年7月辦遶境，向市府申請路權，預估500人參加，卻來逾3000人，衍生亂丟垃...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦