「別讓基泰從中獲利！」 議員：建商搞塌民宅 都更發財不合理

基泰建設因工程出包，毀損連續壁，導致位於北市大直的民宅塌陷。北市議員苗博雅今表示，過去信義區出現天坑時就質詢過「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」有諸多問題，若北市府同意基泰建設以都更實施者身分重建獲利會引起道德風險，未來建商整合用地不成功，只要在民宅旁施工弄倒房屋，就不得不配合，提醒北市府絕不能讓基泰在重建中獲利一分一毫。

針對大直民宅塌陷案，基泰建設欲整合受災戶進行都更。苗博雅今受訪時表示，過去質詢台北市長蔣萬安關於「台北市建築施工損鄰事件爭議處理規則」，提示2個問題，第一是民眾發現損鄰後，如窗戶打不開、門框歪、地板斜、牆壁裂，向市府申訴後，竟是由建商自行認定損害與工程無關連，北市都發局就可以不予列管。

苗博雅說，當民眾求助無門，衍生的問題就是只能自力救濟，尋找第三方鑑定，在期間損鄰狀況可能繼續擴大，當時蔣萬安發現不合理，但過了好幾個月卻沒有修改規定，才會發生7月份都發局發函給大居民說「本案沒有安全疑慮不予列管」，這叫做都發局依法置之不理。

至於基泰建設董事長陳世銘閃辭聲稱要負責，苗博雅指出，陳世銘持股僅0.5%，他辭職和要負責八竿子打不著，當他離職後，連股份轉讓都不用申報，從此以後不用出面負責大直民宅塌陷的任何事情，辭職的動作這只是公關上的防火牆。

苗博雅強調，未來重建跟復原，絕對不能讓基泰建設從中獲利一分一毫，若基泰建設還能以都更實施者身分，介入未來重建從中獲利，那台北市會創下荒謬惡例，就是「搞倒民宅，建商發大財」。

苗博雅表示，一旦惡例一開，未來會有很高道德風險，就是建商整合用地不成功，乾脆在旁邊施工把房屋弄倒，居民就不得不配合要跟建商整合，成為都更實施者，從中發財，昨天已經嚴正提醒北市府，未來重建絕對不能讓基泰建設從中獲利一分一毫，確保不會出現道德風險。