台南老師擔心感染登革熱受處分 市府：不會被處分

台南市教育局日前行文通知學校，校園內被查獲登革熱陽性孳生源，以及教職員生感染登革熱疫調確認在校內感染要處分相關人員，引起教師緊張怕被處分，認為規定太嚴。副市長葉澤山今天解釋，教職員傳染登革熱並不會被處分，反而有提供確診者發病後可請5天假，並由學校協調補課或課務派代支給代課鐘點費。

葉澤山說，自6月間發生本土登革熱案例後，市府各單位立即啟動各項防疫工作，目前疫情尚在高峰，確實需要市民、各機關、學校做好防疫，包括最重要的孳生源清除。他說，相關局處及區公所、民間可用資源，幾乎每天都總動員，過程中有肯定和獎勵，但也會依傳染病防治法，對被查獲陽性孳生源的家戶、單位負責人處分。但處罰絕對不是目的，而是不得已的手段，若大家落實環境孳清，就不會有被罰的問題。

教育局長鄭新輝感謝學校教職員工生投入防疫的辛勞，特別是最近午後陣雨頻繁，學校必須反覆巡、倒、清、刷，更是辛苦，但為了確保師生健康，這項基本功還是要做。他說，開學後，若校內存在病媒蚊，將對師生健康帶來極大威脅，萬一不小心造成群聚傳染，任何家長都無法接受。

鄭新輝表示，開學後染疫的師生，於發病後5天具傳染力期間，教育局提供師生請假的相關配套措施，包含學生不列入缺勤紀錄、老師由學校協調補課，或課務派代並支給代課鐘點費。