林口影視園區缺一角 國產署收回2.7公頃蓋社宅地方反彈

新北市府規畫在機捷A9站打造林口國際影視園區，並分隔成4區，三立影城在2020年標下C、D基地，然而去年6月終止契約後，國產署今年2月通知不再與新北市合作辦理招商，營建署3月函知國產署經評估有需求作興辦社宅，引發地方反彈，認為不應在商業精華地段又是產業用地上蓋社宅。

林口國際影視園區從2019年開始陸續招商，A、Ｂ基地分別由三井不動產、東森國際取得，三井不動產集團投資興建複合式商業設施，除引進百貨店舖及美食餐飲，館內也規畫設置多媒體互動及數位遊戲設施，工程進度已達70.1%；東森國際則影將招攬影視前製、後製等產業進駐，工程進度30.95%。

原本由三立影城標下約4.38 公頃的C、D基地，去年6月終止契約後，國產署今年2月通知不再與新北市合作辦理招商，預計將其中2.7公頃為國有地收回。營建署3月函知國產署，經評估有需求作社宅，新北經發局3月31日發函國產署指，社宅背離招標宗旨，認為應朝影視產業為主，但營建署6月7日仍函請國產署協助保留國有地做長期社宅儲備用地。

新北市經發局長何怡明局長說，三井預計於2024年第2季開幕營運，東森國際也將在2025年第2季完工啟用，媒體園區已見成形，因此經發局曾多次向國產署反映，並在3月31日正式發函建議應符合原招商規畫，但意見迄今未獲接受，將在北台8縣市產業論壇向中央疾呼，國有土地應回歸與地方合作招商。

議員蔡淑君認為，既然當初規畫影視園區，媒體園區是產專區又是新北之門，社宅蓋在精華地段上不太協調。蔡說，林口區建案陸續興建，人口快速成長，營建署除有選手村3000戶社宅，也預計在文化一路與仁愛二路口、文化二路與仁愛一路口2地興建社宅。她強調自己支持居住正義，但中央規畫沒有因地制宜，在影視園區蓋社宅並不妥。