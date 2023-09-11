新北三重仁義段都更開工 一旁銀新未來城卻卡關

三重仁義段都更案11日開工動土，更新後預計興建4幢7棟鋼筋混凝土造建築物，其中1棟捐贈作為慈福派出所，全案預計2026年完工；該建案主打鄰近「銀新未來城」的食衣住行醫動養專區，但銀新未來城土地變更目前仍卡在中央，新北市府2月補件到中央至今無消無息，連帶造成未來城招商不順，部分土地暫作臨時停車場，其餘地區荒煙蔓草，中央甚至還曾建議地方改做社會住宅，也讓地方憂心計畫恐胎死腹中。

仁義段都更案位於三重區五華街、五華街57巷、仁義街及自強路五段所圍街廓中，面積為1萬893平方公尺，基地更新前為24戶鐵皮造土地改良物，更新後分別會有1棟地上3層派出所及6棟15及27層住商大樓。

今日動工典禮由新北市副市長劉和然主持，他指出，本案將捐贈1棟3層樓共400坪公益設施，供新北警察局慈福派出所使用，可讓在第一線堅守治安的警察同仁有完善的辦公空間，更帶給地方安心與穩定的治安。

除派出所，該基地南側與預計興建「銀新未來城」的衛生福利事業用地相鄰，規畫1720坪開放空間，設置植栽綠帶、街道家具等，大幅提升周邊人行及綠化空間便利性。

劉和然說，依更新計畫，基地內未來臨五華街側將退縮4公尺供道路使用及臨路周邊留設4公尺以上人行步道，減輕地方交通問題及提供舒適的人行空間，未來將取得銀級綠建築標章及銅級智慧建築標章，都更不僅是住的安全，也要周邊環境一起提升。

銀新未來城原址為三重碧華國中舊址，市府2020年規畫為銀新未來城，打造商場、托老、托幼及運動中心與銀髮住宅等，但市府2020年10月報中央審議，共開了3次小組會議，今年2月4日再度補件後，至今無消無息，目前銀新未來城部分作為停車場使用，其餘地方荒煙蔓草，地方憂心。

劉和然表示，銀新未來城計畫已經送中央，希望中央加速審議，能讓都更案、未來城工程一起進行，讓影響降到最低，目前該區是早期發展區，需求性很高，也是長者跟青年共居的示範地區；被問到是否中央卡關，劉和然表示「 盡量不會往這裡去想」。