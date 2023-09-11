新北公布第二季預售屋價量情況 這區連三季奪冠

政府近年祭出重拳打炒房政策，房屋銷售情況也引發關注，據新北地政局統計，全市總交易量及成交金額都增加，主流產品仍以3房2廳2衛含車位為大宗，行政區中三重在件數及金額都是全市連三季冠軍。

地政局說明，新北今年第二季預售屋實價登錄，共計揭露6583件，總成交金額1136.9億元，相較上季，本季受到「平均地權條例」新制同年7月1日施行，因新制有限制契約轉讓規定，致多數購屋需求者在制度施行前交易，統計全市總交易量及成交金額分別增加127.5%及124.8%。其中三重區申報件數1684件、成交總金額307.5億元，皆為全市之冠，且已連續三季奪冠。

地政局地價科長蕭湘君表示，分析今年第二季三重、板橋、蘆洲、新莊、中和、永和、樹林、汐止、新店、土城等10個蛋黃區的預售屋，成交單價區間以每坪60至70萬元，占比近43%為最高，總價以1500至2000萬元為主流，占比近39%。其他非蛋黃行政區成交單價每坪多介於40至50萬元，占比近37%，總價以1000至1500萬元為主，占比近43%。

分析交易熱絡行政區，如三重區、板橋區、新店區，每坪單價61.8萬元至69.2萬元，其次土城區、林口區、新莊區、泰山區成交均價每坪48.7萬元至58.4萬元，最後則為淡水區、鶯歌區每坪成交均價36.5萬元、37.4萬元。

蕭湘君指出，主流產品以3房2廳2衛含車位為大宗，該類建物面積多為41至48坪，平均總價新店區2901萬元最高，板橋區、新莊區、三重區、泰山區、土城區次之，介於2230至2684萬元間，最後林口區、鶯歌區、淡水區則分別為1912萬元、1536、1437萬元。

蕭湘君提到，今第二季預售屋建案備查情形，全市預售建案申報53件，較上季增加23.3%，總戶數7542戶則較上季增加53.1%，其中委託不動產代銷業銷售計38件，占約71.7%，代銷總金額達1300億元，較上季金額增加72.2%。