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都會區流域汙染仍存在 新北將加嚴氨氮汙染物管制

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
貫穿新北都會區的大漢溪汙染嚴重，指標汙染物氨氮超標達嚴重程度。圖／本報資料照片
貫穿新北都會區的大漢溪汙染嚴重，指標汙染物氨氮超標達嚴重程度。圖／本報資料照片

貫穿新北都會區的大漢溪汙染嚴重，指標汙染物氨氮超標達嚴重程度，民眾生活環境及生態遭威脅。新北環保局表示，為使流域脫離汙染，規畫氨氮加嚴管制，將要求流域內508家業者氨氮放流水達50mg/L以下，優於中央法規標準，預計最快2026年達標。

新北境內主要河川為淡水河流域，並有個分支流，其中貫穿新北都會區的大漢溪汙染嚴重，汙染指標物氨氮多處超標，嚴重將導致魚群缺氧而死，並影響民眾生活環境及生態。

環保局說明，目前淡水河流域水質呈現輕度汙染，但經彙整分析淡水河流域38個水質檢測站，氨氮濃度仍偏高且六成達嚴重汙染程度，其中以大漢溪的新海大橋測站、淡水河本流的忠孝大橋與重陽大橋較為嚴重；河川中氨氮濃度高低會影響溶氧濃度，若氨氮濃度偏高，將使溶氧降低，生態將遭破壞。

環保局規畫，將大漢溪流域列為首要打擊目標，依照目前「水汙染防治法」標準，氨氮的放流水標準僅約束金屬表面處理業、電鍍業等部分行業別，且對於既設工廠的現行法規標準採分階段適用，2021年至2023年底限值為150mg/L，2024年至2026年底限值為120mg/L，2027年起為60mg/L。

環保局表示，新北將於此基礎上擴大管制業者，將所有水汙列管事業都納入，包含印染業、印刷電路製造業、食品製造業等，同時也提高標準，要求流域內508家業者氨氮放流水達50mg/L以下。

環保局指出，這兩年將陸續辦理商家諮詢會議及政策說明會等，探討大家如何來順利達到標準，並走相關行政流程作業，預計2026年讓氨氮放流水達50mg/L以下，減量河川氨氮濃度，提升河川水體品質。

水利局補充，近年積極推動汙水接管，從民生用水源頭削減汙染，同時也於新北設置12處現地處理設施，像大漢溪流域設置有三峽、鶯歌、湳仔溝、浮洲、等4座礫間處理場；大漢溪畔也有8處人工濕地，每日可處理市區約5萬至6萬CMD（噸/每日）生活汙水。

水利局提到，全市並設有22座截流站，每日可截31萬噸汙水至八里汙水處理廠處理，減輕河川汙染；河濱易受地形卡住的漂流物，也與環保局建立通報群組，一有情況立即通報處理，減少汙染物排入河川。

淡水河 新北 水質

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