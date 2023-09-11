大直塌陷現場「啪啪啪」…李四川警覺有異 火速疏散住戶無人傷
大直民宅塌陷案，目前基地經過搶救已經穩定，除塌陷的單號住戶外，其餘雙號、三弄住戶也已開放返家。台北市副市長李四川今天接受媒體人王淺秋專訪，也原還當天搶救的緊急過程。對於當下第一時間緊急疏散住戶，並且擴大預防性疏散，李四川說，是因當時消防局回報，工地一直傳出「啪啪啪」聲音，他馬上知道不對，指示消防局要快疏散住戶。
李四川當下也問消防局副局長，單號住戶對面還有沒有房子間隔，對方回應對面還有一排雙號住戶，李說，他也當下馬上決定，對面的也要全部撤離，請區公所找到實踐大學先行安置。
李四川說，他當天到現場大約晚上快10點，當時單號棟已經有稍微傾斜，但還沒有沉下去，當下馬上要求消防局、衛工處、水處全部灌水，看能不能讓基地平衡，不過啪啪啪十分鐘響一聲、後來五分鐘響一聲、三分鐘一響，間隔愈來愈短，他就要求全部站在旁邊的人全部快疏散。
李說，當天他在現場約40分鐘後，因為灌水無法讓基地平衡，眼睜睜就看房子沉陷了，垮到就等同連續壁全部斷掉，緊急改為灌漿處理。他也提到，當天緊急開始灌漿是要讓基地穩定，目的也是要讓傾斜的單號棟不要往前面斜，若往前面倒，雙號棟可能受災狀況就會比較嚴重，所以市府緊急搶救，經過監測，到周六已經沒有位移的狀況。
李四川也回想當天狀況有多緊急，當時他第一時間得知現場狀況後，馬上出門跳上計程車，車上跟同仁交代處理狀況時，計程車司機還頻頻轉頭問「副市長，到底發生什麼事？」李回「我要去救災」，計程車司機馬上說「那我開快一點」。
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