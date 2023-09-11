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港點黏蟑螂 店家冷回遭投訴

聯合報／ 記者洪子凱／台北報導

台北市國父紀念館周邊一間港茶店遭網友控訴，全家10多人前往用餐，未料菜上桌，赫見菜肴上黏了蟑螂，估算10幾隻；未料，向店家反映，服務人員態度冷淡，隨後更在碗上發現蟑螂腳，再度反映，店家竟回：「都打折了，不然你要我怎樣？」氣得向衛生局投訴，衛生局表示，若稽查不合格未限期改善，依法可裁處6萬至2億元罰鍰。

店家表示，開業十幾年來第一次發生這種事情，該負的責任一定會負責，也要求廚房加強改善環境；至於客人對服務人員態度不滿，可能是雙方溝通產生誤會，當下可能客人眾多，大家都很忙，語氣比較快、比較直接，絕對沒有要推卸責任意思。

網友表示，在國父紀念館附近的港茶店用餐，不料蒸籠一開，港式點心估算可能黏十幾隻蟑螂，向店家反映後，服務人員竟冷回「那這盤不算你錢」，當作沒這回事。後來甜點3碗西米露也有蟑螂腳，他們請副理看看，沒想到副理竟說「都打折了，不然你要我怎樣？」網友氣得事後向衛生局投訴。

衛生局食品管理科長陳怡婷表示，將盡快依「食安法」第8條規定，派員至現場稽查環境、設備、人員、器具及食材衛生，如查有衛生缺失會限期改善。

衛生局 蟑螂

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