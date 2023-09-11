西門町導盲行穿線 只畫了一半

台北市長蔣萬安上任後推動友善行人政策，積極洗刷「行人地獄」汙名，不過卻有網友發現，台北市西門町有一處斑馬線中間的導盲行穿線，只做了一半，在臉書上開轟「連個導盲行穿線都亂做，是怎樣，要視障市民走到路中央被車撞嗎？」

這名網友質疑，他上周四發現行人導盲線畫一半，或許因為下雨天導致還沒畫好，沒想到這兩天經過去看，竟還是畫一半，讓他相當氣憤，把附近路段也走一趟，發現另一邊部分路段導盲行穿線也幾乎被行經車輛磨平，還有靠近萬華警察志工大隊側的導盲磚，甚至引導視障者直接撞牆？「到底怎麼施作的」。

網友質疑，導盲行穿線之所以會在路中央做一半，是否是因道路施工單位刨鋪後沒有跟著復舊？因導盲行穿線的工法是要突出，但應該要統一施工，怎麼各局處工程各自做各自的？還有導盲磚讓身障朋友撞牆？這些身障朋友過馬路、通行相當倚賴的導盲行穿線、導盲磚，若只做一半或沒做好，恐讓視障朋友陷入危險。

北市交工處回應，會後續檢討，應該是施工單位道路銑鋪完後還沒復原完成，會督促施工單位盡速復原。