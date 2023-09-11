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中山商圈人氣夯 樓下賺樓上愁

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北捷運近年來打造「心中山」綠廊帶，成為台北市最潮的文青觀光景點。記者林麗玉／攝影
台北捷運近年來打造「心中山」綠廊帶，成為台北市最潮的文青觀光景點。記者林麗玉／攝影

台北捷運打造「心中山」綠廊帶，成為台北市最熱觀光景點，網路票選中山站為北市好逛、正妹多的捷運站前幾名，人潮超越東區、信義等各大商圈。但隨著文創、美食店家愈來愈多，人潮屢屢擠爆商圈；里長擔心，儘管居民不反商，但居住品質如何平衡？若欠缺配套，恐成「師大夜市翻版」。北市府回應，商圈自治會組織訂定店家自律公約，會要求業者遵守。

「心中山」新觀光消費亮點帶動人潮，里長、議員陸續接獲住戶投訴噪音、垃圾、交通等問題，建泰里里長陳鵬程表示，過去這裡就是住商混合區，中山站周邊進駐很多餐廳、燒烤店等，樓上是住宅，一樓店家房東很開心，但住樓上的居民卻不想要，「樓下的賺錢，樓上的卻要吃油煙。」

陳鵬程接獲里民反映，周邊商家因埋廢水暗管，將餐飲油水排放到汙水管，導致商圈周邊的下水道塞爆，水溝不通，大雨水排不出去。

「擔心變成師大商圈翻版」陳鵬程說，他先前早就向市府提出，建泰里靠近當代藝術館周邊規畫應該要照人文藝術區域，不要一頭熱帶來商業，燒烤店、餐廳都來了，政府也應該先讓地方知道會有什麼行業進駐。

光能里長陳靜筠認為，市府目前在捷運線型公園周邊積極輔導成立新的商圈，樂觀其成，但對於商家進駐社區，希望市府嚴格把關，也能尊重地方的聲音。

市議員陳怡君表示，因心中山一整條擴及相當多個里，沿線里長看法不一定相同，例如有的里長認為，店面可以做文創產業，吸引外來客消費；但有里長擔心會造成垃圾、煙蒂、噪音等問題；她的確接獲許多里民陳情，抱怨逛百貨商圈的民眾會抽菸，菸味亂飄、菸蒂亂丟，「錢都你在賺、菸味我在吸」，政府應勤加管理，店家敦親睦鄰，賺錢也要兼顧環境。

議員林亮君也有接獲居民陳情，晚上噪音、交通等問題，尤其周末年輕人相當多，聚集潮店，希望適度管理。

北市商業處長高振源表示，市府針對開店業者會有「預審」機制，了解行業是否符合產發、都發、建管等相關法令，針對居民擔心商業發展過度後的住宅品質變差，市府環保局會有要求，例如餐飲業必須符合油煙處理排放規定，商圈也都有自治會組織訂定店家自律公約。

北市 議員 捷運

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