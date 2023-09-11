快訊

豪雨成災逾半鄉鎮交通中斷 嘉義縣11日停班停課

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北動保處推認養 里長成神隊友

聯合報／ 記者王慧瑛／新北報導
沙崙里長彭瑀筑，今年9月加入認養小棧計畫。記者王慧瑛／攝影
沙崙里長彭瑀筑，今年9月加入認養小棧計畫。記者王慧瑛／攝影

各地收容所面臨空間不敷使用壓力，新北市動保處多管齊下推動物認養，近年認領養率衝到94%，是六都最高。看好里辦公室人氣高，前年起攜手各行政區里辦設立認養小棧，現有17名里長響應，有認養小棧專攻貓，部分以狗為主力，帶動領養風氣。

淡水區學府里長林文成1年多來媒合超過20隻貓出養給有緣人，他說，臉書發一般里政文章頂多600個讚，發貓文總是破萬人按讚，里內志工會協助照顧貓，或將家中用不到的寵物用品捐給里辦。

淡水區學府里長林文成，1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人。記者王慧瑛／攝影
淡水區學府里長林文成，1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人。記者王慧瑛／攝影

淡水區沙崙里長彭瑀筑今年9月加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年選上里長，本身也是愛貓一族，她說，養貓符合現代人生活型態，淡水動物之家9月5日送來2隻貓，當天就被領養1隻。

動保處長楊淑方表示，里辦是地方情感的交流站，感謝里長成為動保處的神隊友，如果該據點的犬貓，隔一段時間沒有出現有緣的飼主，會居間促成各據點犬貓交流，衝高認養率。

認養 淡水

延伸閱讀

和怪飼主過招 新北動保處捍衛動物權益寸步不讓

新北推認養多管齊下 里辦功能+1 當動保處神隊友

影／蔣萬安令全力協助 救出塌陷棟受困逾60小時貓咪

高難度任務！伴失能、失智、失明不放手 中和動物之家用愛長照終老

相關新聞

中山商圈人氣夯 樓下賺樓上愁

台北捷運打造「心中山」綠廊帶，成為台北市最熱觀光景點，網路票選中山站為北市好逛、正妹多的捷運站前幾名，人潮超越東區、信義...

新北動保處推認養 里長成神隊友

各地收容所面臨空間不敷使用壓力，新北市動保處多管齊下推動物認養，近年認領養率衝到94%，是六都最高。看好里辦公室人氣高，...

訴求開放沙崙 開水聯盟下水 海巡、警察蒐證

台灣開放水域聯盟前天到新竹縣峨眉湖抗議縣府禁止民眾從事水上活動，昨天轉往新北沙崙海域，訴求水域解嚴，數十人滑SUP立式划...

新北祭孔大典 展現多元藝術

祭孔也可以展現創意！新北教育局與中華民國三一寰宇文化協會合辦「大成至聖先師孔子2573周年誕辰釋奠禮暨2023年教師節敬...

西門町導盲行穿線 只畫了一半

台北市長蔣萬安上任後推動友善行人政策，積極洗刷「行人地獄」汙名，不過卻有網友發現，台北市西門町有一處斑馬線中間的導盲行穿...

港點黏蟑螂 店家冷回遭投訴

台北市國父紀念館周邊一間港茶店遭網友控訴，全家10多人前往用餐，未料菜上桌，赫見菜肴上黏了蟑螂，估算10幾隻；未料，向店...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦