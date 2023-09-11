聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北動保處推認養 里長成神隊友
各地收容所面臨空間不敷使用壓力，新北市動保處多管齊下推動物認養，近年認領養率衝到94%，是六都最高。看好里辦公室人氣高，前年起攜手各行政區里辦設立認養小棧，現有17名里長響應，有認養小棧專攻貓，部分以狗為主力，帶動領養風氣。
淡水區學府里長林文成1年多來媒合超過20隻貓出養給有緣人，他說，臉書發一般里政文章頂多600個讚，發貓文總是破萬人按讚，里內志工會協助照顧貓，或將家中用不到的寵物用品捐給里辦。
淡水區沙崙里長彭瑀筑今年9月加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年選上里長，本身也是愛貓一族，她說，養貓符合現代人生活型態，淡水動物之家9月5日送來2隻貓，當天就被領養1隻。
動保處長楊淑方表示，里辦是地方情感的交流站，感謝里長成為動保處的神隊友，如果該據點的犬貓，隔一段時間沒有出現有緣的飼主，會居間促成各據點犬貓交流，衝高認養率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言