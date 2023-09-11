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遶境後髒亂 新北擬開罰主辦宮廟

聯合報／ 記者葉德正／新北報導
新北市環保人員現場稽查遶境活動。圖／新北市環保局提供
新北市環保人員現場稽查遶境活動。圖／新北市環保局提供

遶境、進香是宮廟年度盛事，新北市淡水某宮廟今年7月辦遶境，向市府申請路權，預估500人參加，卻來逾3000人，衍生亂丟垃圾、菸蒂、吐檳榔汁，引發民怨。現行法令對亂丟垃圾開罰對象是「明確行為人」，以致開罰困難，新北環保局研擬「環境維護管理自治條例」，申請時要提清潔計畫，若未落實可罰主辦方，依廢清法每件罰1200到6000元。

淡水皇極玄元宮今年7月30日辦遶境，有向市府申請路權，遶境規模、參與人數與申請資料有落差，預估500人參加，實際超過3000人，加上事後清潔人力不足，垃圾、鞭炮屑未及時清理惹怨。市府蒐證後，開罰6萬罰鍰；板橋某宮廟去年遶境路過江翠重劃區，留滿地垃圾、檳榔渣也惹來議論。

淡水皇極玄元宮陳姓副宮主說，主辦方理應負起事後清潔責任，活動過程除廟方邀來的人，難免有些自主參加的群眾，確實較難控制，今年7月活動有規畫清潔人員，因清理速度較慢，遭人拍照上網，廟方虛心檢討流程，下次辦活動會再精進。

新北市環保局指出，依廢清法第27條規定，亂丟垃圾、汙染路面等行為開罰對象為「行為人」，集會遊行或宗廟遶境等活動，很難明確找到行為人，或因現場人數多，告發有難度。

為守護傳統文化兼顧環境清潔，市府研擬訂定「環境維護管理自治條例」，擬將明確規範對象以主辦單位為主，要求事前提出清潔計畫及安排人力、機具，若未落實，可直接開罰主辦方，每件罰1200到6000元。

環保局統計，近2年共告發59件，包含空汙18件、噪音14件、環境髒亂27件，總計開罰15萬9150元。

三重區先嗇宮董事長李乾龍說，遶境祈福是莊嚴且隆重的活動，若參加對象製造環境髒亂，會降低神聖性，對神明不尊敬，市府能有更明確規範，強化督促力道，他非常贊同。

遶境 淡水

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