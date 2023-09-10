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大直街94巷建築工地施工坍塌 撤離住戶今起即可開放返家

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
北市中山區大直街94巷3弄建築工地9月7日晚間施工造成鄰房1弄1、3、5、7、9號建物坍陷，同時預防性撤離大直街94巷3弄（雙）12～30號、大直街94巷1弄（單）1～29號、（雙）2～26號及大直街124巷16～18號住戶並安置462人。圖／台北市攝影記者聯誼會提供
北市中山區大直街94巷3弄建築工地9月7日晚間施工造成鄰房1弄1、3、5、7、9號建物坍陷，同時預防性撤離大直街94巷3弄（雙）12～30號、大直街94巷1弄（單）1～29號、（雙）2～26號及大直街124巷16～18號住戶並安置462人。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

北市中山區大直街94巷3弄建築工地9月7日晚間施工造成鄰房1弄1、3、5、7、9號建物坍陷，同時預防性撤離大直街94巷3弄（雙）12～30號、大直街94巷1弄（單）1～29號、（雙）2～26號及大直街124巷16～18號住戶並安置462人，市府要求承造人進行坍陷處進行緊急填實工程，目前基地範圍灌漿、灌砂填平已接近完成，今晚即可完成全面灌漿鋪平工作，待道路鋪面穩定再開放通行。

今日下午大直救災前進指揮中心決策會議，台北市結構技師公會、台北市土木技師公會及中華民國大地技師公會出具鑑定報告，除94巷1弄1、3、5、7、9號建築物共25戶已塌陷不堪使用，其餘建築物經勘查及監測資料顯示已趨於穩定，無立即安全疑慮，即可開放住戶返回。故撤離住戶今日起即可返家。

建管處處長虞積學表示，可返家住戶都完成復水復電，均已有水電可使用，瓦斯部分因災變斷管正緊急搶修施工中，目前94巷1弄2～26號住戶已回復瓦斯，其餘住戶仍待一周時間施工完成後恢復瓦斯供應，所有撤離戶均可持續選擇居住於安置旅館至9月22日。

建管處進一步表示，若住戶針對返家居住仍有疑慮，建管處也會在近期邀集三大技師公會召開說明會，以解除市民疑慮。

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