機車練習場緊鄰籃球場民憂危險 林口公所將架3米高圍欄

新北市林口機車練習場一旁有籃球場，有民眾認為機車練習場與籃球場僅用簡易車阻區隔，擔心發生意外。議員李宇翔說，基於安全應先關閉再覓新場地開設練習場，經會勘後決議暫時關閉。林口區長廖武輝說，考量民眾需求，認為不可輕易廢除現有練習場，將蓋3米高的活動性圍欄區隔兩邊，預計2個月內改善完成。

林口機車練習場位於忠孝路上，是林口區唯一一處練習場，加上緊鄰籃球場，假日及平日傍晚不少民眾來練車、打球。不過有民眾擔心機車練習場與籃球場僅用簡易車阻區隔，易發生意外。李宇翔指出，不是球飛到練習場，就是機車騎到球場中，且噪音、青少年脫序、違規於場內花式練車等問題，讓當地居民飽受困擾。

李宇翔說，基於安全考量，認為練習場不適合設在住宅區，應先關閉再覓新場地開設練習場，後經會勘後將分短、長期計畫改善。短期從9月先行封閉場地，待公所改善完再開放，長期計畫是另在林口尋覓適當地點遷移練習場。