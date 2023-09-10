泰國藤球友誼賽、水燈節 移工嗨翻新北市民廣場

新北市政府勞工局與泰國貿易經濟辦事處，今天舉辦「新北市第10屆泰國藤球友誼賽暨水燈節」，吸引不少泰國朋友到場觀賞活力四射的藤球美技，並參加泰國傳統施放水燈儀式，嗨翻市民廣場，現場還有免費義剪、視障按摩、星相卜卦服務攤位及最新移工法令宣導等攤位，牽起新北與泰國的友誼。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，新北市移工人數高達9萬5千多人，其中泰國籍移工有7759人，泰國新住民也有1870人，泰國朋友們離鄉背井，遠渡重洋來台工作，多從事製造業及營造業工作，也有少部分移工朋友在家庭或機構裡面照顧著長者或行動不便，還有因婚姻移民台灣的新住民，對社會安定、產業發展與家庭和諧都有相當的貢獻。

陳瑞嘉說，挺過疫情，市府與泰辦睽違3年再度合作舉辦，盼能讓泰國朋友們能夠藉此活動歡聚一堂，也讓市民朋友們體驗異國文化的美麗及精彩。

今年總計有32支藤球隊伍參加藤球友誼賽，除有29支泰籍勞工隊伍，還包括3支我國藤球代表隊伍參與，以藤球為國球的泰籍移工與我國藤球好手同台較勁，比拼爭球美技，現場啦啦隊加油歡呼聲不斷，精彩比賽讓民眾大呼過癮。

而水燈節（Loy Krathong）是泰國最受歡迎和最具視覺衝擊力的年度節日之一，在泰語中，Loy 一詞的意思是“漂浮”，Krathong 的意思是「容器或船隻」，人們將裝飾有蠟燭和鮮花的水燈漂浮在水面上。泰國人認為，這是擺脫厄運和負面情緒，帶來好運和積極情緒的一種方式。