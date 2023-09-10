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防再有公安民宅塌陷 北市明起清查180多處工地

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市大直民宅塌陷案第三天，塌陷基地已完成回填。記者陳正興／攝影
台北市大直民宅塌陷案第三天，塌陷基地已完成回填。記者陳正興／攝影

北市大直民宅塌陷案第三天，塌陷基地已完成回填，為避免再發生類似工地施工造成的民宅塌陷意外，台北市政府明天周一開始，將針對全市180多處工地逐一清查，北市副市長李四川今天受訪表示，這個一定要重查，但市府也必須借用公會人力，因為目前建管處人物無法負擔這麼龐大的業務，會勞請所有的專業的技師公會，協助北市府處理。

大地工程技師公會理事長施志鴻表示，大地工程技師公會被分配到40多處工度，至於會先查哪一處工地？目前還要安排，從明天起，就會開始進行一周時間的工地清查，會調查工地連續壁是否有問題？是否有地質狀況？地盤改良狀況如何？會更深入看與地下工程相關的施工，先前六月抽查過的，也都會再全面看過一次。

另外，媒體今天也問李四川，除了基泰之外，營造商福益營造是否也有出包狀況？李四川表示，該有的依法強烈查驗，包括檢查市府都會來做。

至於目前的塌陷工程進度，李四川說，今天下午結構技師會給市府報告，雙號住戶這一部分，只要結構沒有問題、安全無虞，就會通知住戶，看是否願意搬回來，至於水電瓦斯今天凌晨都已經恢復。

另外，對於塌陷的單號的25戶住戶預計何時可以回家拿東西？李四川說，這個部分，大概是今天最重要要處理的工作，剛剛已經救出一樓受困的小花貓，昨天也有緊急需要護照的部分，但還是要確認沒有安全疑慮，所以北市府今天會把進去的路線，包括怎麼安置等，會來嚴密確認，至於何時可以回去拿東西？李說，「我們會努力」。

李四川 北市 大直

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