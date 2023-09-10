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新北推認養多管齊下 里辦功能+1 當動保處神隊友

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市動保處長楊淑方（左二）拜訪淡水區學府里長林文成（右二），感謝他過去1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人。記者王慧瑛／攝影
新北市動保處長楊淑方（左二）拜訪淡水區學府里長林文成（右二），感謝他過去1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人。記者王慧瑛／攝影

各地收容所都面臨空間不敷使用壓力，新北市動保處多管齊下推動物認養，近年認領養率衝到94%，是六都最高。看好里辦公室人氣高，前年起攜手各行政區里長辦公室設立認養小棧，目前有17名里長響應，有認養小棧專攻貓，部分以狗為主力，帶動領養風氣。

新北市淡水區學府里長林文成1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人，他笑說，臉書發一般里政文章頂多600個讚，發貓文總是破萬人按讚，里內志工會來協助照顧貓，有里民即使家裡無法養，也會到里辦公室逗貓，或將家中用不到的寵物用品捐給里辦。

林文成的里辦公室一隅有處養貓籠，裡頭2隻貓等待被認養，其中小花貓被救援時右眼外傷，經動物之家獸醫緊急手術，保留眼球沒摘除，但右眼已喪失視力。眼睛治療告一段落後，淡水動物之家將牠送到里辦尋覓有緣主人。另一隻是約1個月大的小黑貓，牠有點怕生，對旁人靠近有些防衛。

林文成是第2任里長，他說，流浪動物需要更多人付出愛，動保處、淡水動物之家來接洽認養小棧時，他一口答應，雖然沒有養貓經驗，但熱心的里內志工是好隊友，貓咪出養速度快，讓他愈做愈有信心，也樂見浪貓找到愛牠的主人。

淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族，她說，養貓符合現代人的生活型態，9月5日送來第一批2隻貓，當天就被領養1隻。

動保處長楊淑方說，里辦是地方情感交流站，感謝里長成為動保處的神隊友，認養小棧成果不錯，若該據點犬貓隔段時間仍未出現有緣飼主，動保處人員會居間促成各據點犬貓交流，衝高認養率。

楊也說，起初有些里長對是否加入有遲疑，畢竟不是每個里辦都有充足空間及志工人力，隨著成果愈來愈好，里長響應熱度上升，期待認養小棧能遍地開花。

新北市淡水區學府里長林文成1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人，做得很有成就感。記者王慧瑛／攝影
新北市淡水區學府里長林文成1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人，做得很有成就感。記者王慧瑛／攝影
淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族。記者王慧瑛／攝影
淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族。記者王慧瑛／攝影
新北市動保處長楊淑方（右）拜訪淡水區沙崙里長彭瑀筑，感謝她響應認養小棧計畫。記者王慧瑛／攝影
新北市動保處長楊淑方（右）拜訪淡水區沙崙里長彭瑀筑，感謝她響應認養小棧計畫。記者王慧瑛／攝影
新北市動保處長楊淑方（左）拜訪淡水區學府里長林文成，感謝他過去1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人。記者王慧瑛／攝影
新北市動保處長楊淑方（左）拜訪淡水區學府里長林文成，感謝他過去1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人。記者王慧瑛／攝影
淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族。記者王慧瑛／攝影
淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族。記者王慧瑛／攝影
新北市動保處長楊淑方（左二）拜訪淡水區學府里長林文成（右二），感謝他過去1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人。記者王慧瑛／攝影
新北市動保處長楊淑方（左二）拜訪淡水區學府里長林文成（右二），感謝他過去1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人。記者王慧瑛／攝影
新北市淡水區學府里長林文成1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人，他說，幫助流浪動物找到家，是很有意義的任務。記者王慧瑛／攝影
新北市淡水區學府里長林文成1年多來成功媒合超過20隻貓出養給有緣人，他說，幫助流浪動物找到家，是很有意義的任務。記者王慧瑛／攝影
新北市淡水區學府里長林文成辦公室設立認養小棧，小黑貓等待有緣主人，牠有點怕生，對旁人靠近有些防衛。記者王慧瑛／攝影
新北市淡水區學府里長林文成辦公室設立認養小棧，小黑貓等待有緣主人，牠有點怕生，對旁人靠近有些防衛。記者王慧瑛／攝影
林文成的里辦公室一隅有處養貓籠，為浪貓尋覓領養人，里內志工也會協助照養貓咪。記者王慧瑛／攝影
林文成的里辦公室一隅有處養貓籠，為浪貓尋覓領養人，里內志工也會協助照養貓咪。記者王慧瑛／攝影
淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族。記者王慧瑛／攝影
淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族。記者王慧瑛／攝影
淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族。記者王慧瑛／攝影
淡水沙崙里長彭瑀筑今年9月也加入認養小棧計畫，彭年僅26歲，去年剛選上里長，她本身也是愛貓一族。記者王慧瑛／攝影

認養 淡水

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