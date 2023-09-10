違建成政治圈熱門話題 新北拆除大隊近日召開廉政會報

違章建築近日成政治圈熱門話題，不少政治人物被檢驗，政府相關單位情況也備受關注。新北市違章建築拆除大隊近日召開年度廉政會報，邀請3名外部專家共同檢視年度廉政業務，並提供專業建議，避免市府相關人員觸法。

新北工務局指出，「112年度廉政會報暨機關安全維護會報」由拆除大隊長陳德儒主持，邀請法務部調查局新北市調查處組長陳明輝、調查官黃楷翔及法制局編審陳靜蓉等3名外部專家，共同檢視年度廉政業務執行情形，研提各項業務策進作為及興革建議。

工務局說，年度廉政會報於9月6日在拆除大隊舉行，會中首先由政風室工作報告，其他業務單位也就違建結案列管處置機制專題報告。其中針對違建結案列管處置機制、小額款項內控機制、公務機密及機關安全維護宣導等議題提案討論，3名外部專家從法律觀點提供專業建議，強化拆除大隊實務運作機制，避免市府相關人員觸法。