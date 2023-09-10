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違建成政治圈熱門話題 新北拆除大隊近日召開廉政會報

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北市違章建築拆除大隊近日召開年度廉政會報，邀請3名外部專家共同檢視年度廉政業務，並提供專業建議，避免市府相關人員觸法。圖／新北市工務局提供
新北市違章建築拆除大隊近日召開年度廉政會報，邀請3名外部專家共同檢視年度廉政業務，並提供專業建議，避免市府相關人員觸法。圖／新北市工務局提供

違章建築近日成政治圈熱門話題，不少政治人物被檢驗，政府相關單位情況也備受關注。新北市違章建築拆除大隊近日召開年度廉政會報，邀請3名外部專家共同檢視年度廉政業務，並提供專業建議，避免市府相關人員觸法。

新北工務局指出，「112年度廉政會報暨機關安全維護會報」由拆除大隊長陳德儒主持，邀請法務部調查局新北市調查處組長陳明輝、調查官黃楷翔及法制局編審陳靜蓉等3名外部專家，共同檢視年度廉政業務執行情形，研提各項業務策進作為及興革建議。

工務局說，年度廉政會報於9月6日在拆除大隊舉行，會中首先由政風室工作報告，其他業務單位也就違建結案列管處置機制專題報告。其中針對違建結案列管處置機制、小額款項內控機制、公務機密及機關安全維護宣導等議題提案討論，3名外部專家從法律觀點提供專業建議，強化拆除大隊實務運作機制，避免市府相關人員觸法。

拆除大隊表示，透過廉政會報平台促進各單位主管與專家共同參與廉政事務的討論及橫向溝通，可廣納建言並建立預防機制，預先管控風險，強化各項廉能法令，即時預警防止不法情事發生，期能達到「預防機先」及「防患於未然」成效。

新北市違章建築拆除大隊近日召開年度廉政會報，邀請3名外部專家共同檢視年度廉政業務，並提供專業建議，避免市府相關人員觸法。圖／新北市工務局提供
新北市違章建築拆除大隊近日召開年度廉政會報，邀請3名外部專家共同檢視年度廉政業務，並提供專業建議，避免市府相關人員觸法。圖／新北市工務局提供

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