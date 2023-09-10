聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北中和年度原住民族歲時祭儀 都會區傳承歷史與文化
新北市中和區今舉行原住民族年度歲時祭儀活動，許多在地原住民及在地漢人居民一同穿上原住民族傳統服飾，共同感恩及祈福，同時也緬懷祖先、增進部落團結意志，其他不同族群的民眾也藉此了解原住民族生活和文化，讓原住民族文化在都會區傳承。
中和區112年度「原住民族歲時祭儀」活動今上午於錦和運動公園壘球場登場，由身著傳統服飾、舞動優雅舞步的原住民揭開序幕，感謝上天這一年賜予族人生活豐衣足食，並祈福新的一年能順遂平安。
中和區公所表示，原住民族歲時祭儀是原住民重要的節慶活動，每年均吸引眾多的民眾共同參與，不只達到娛樂及教育效果，也帶有慎終追遠與緬懷祖先、增進部落團結意志的意義。原住民們同時也展示傳統手工藝品，讓參與民眾能夠深入了解原住民生活和文化，品嚐到各種傳統的原住民美食。
中和區長楊薏霖表示，豐年祭雖以豐收為名，但內容包括豐收、謝神、聯誼、社交等，具有經濟、宗教、社會、政治、文化等多元面向活動，特別是對離鄉背井的都市原住民，更有教育惜福感恩、傳承敬老尊賢的倫理意義。中和區豐年祭每年約在9月舉行。
新北市中和區原住民族發展協進會理事長蔡秋梅表示，在沒有文字記述流傳下，為了都市原住民的團結及原住民族傳統歷史文化的傳承，透過傳統歲時祭儀的舉辦，將祖先遺留的文化資產傳承給下一代原住民青少年。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言