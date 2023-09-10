新北中和年度原住民族歲時祭儀 都會區傳承歷史與文化

新北市中和區今舉行原住民族年度歲時祭儀活動，許多在地原住民及在地漢人居民一同穿上原住民族傳統服飾，共同感恩及祈福，同時也緬懷祖先、增進部落團結意志，其他不同族群的民眾也藉此了解原住民族生活和文化，讓原住民族文化在都會區傳承。

中和區112年度「原住民族歲時祭儀」活動今上午於錦和運動公園壘球場登場，由身著傳統服飾、舞動優雅舞步的原住民揭開序幕，感謝上天這一年賜予族人生活豐衣足食，並祈福新的一年能順遂平安。

中和區公所表示，原住民族歲時祭儀是原住民重要的節慶活動，每年均吸引眾多的民眾共同參與，不只達到娛樂及教育效果，也帶有慎終追遠與緬懷祖先、增進部落團結意志的意義。原住民們同時也展示傳統手工藝品，讓參與民眾能夠深入了解原住民生活和文化，品嚐到各種傳統的原住民美食。

中和區長楊薏霖表示，豐年祭雖以豐收為名，但內容包括豐收、謝神、聯誼、社交等，具有經濟、宗教、社會、政治、文化等多元面向活動，特別是對離鄉背井的都市原住民，更有教育惜福感恩、傳承敬老尊賢的倫理意義。中和區豐年祭每年約在9月舉行。