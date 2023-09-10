消防栓出水量不足影響救災 新北這區最嚴重

每當發生火災，消防栓成為救火的關鍵設施，但審計處發現，新北市部分地區消防栓損壞數量逐年上升，且消防栓出水量與設計標準有異，汐止區消防栓每分鐘出水量僅122公升更遠低於全國平均約830公升，恐影響救災成效。議員李宇翔要求正視審計處報告檢討。消防局回應，消防栓壓力及流量可能受自來水管線供水量影響，火警時會通知自來水機構加壓或調節，以集中供水。

新北市審計處發現，2020至2022年度補助自來水事業處遷移消防栓經費分別550萬元、346萬餘元及376萬餘元，但截至去年8月底止，消防栓故障數量達1116支，每月平均故障數量約140支，較2021年平均每月故障數約120支更高，其中三重等10個行政區更明顯。

另檢視全國消防栓出水量約每分鐘830公升，但新北消防栓每口流量僅約735公升，其中新五泰林、雙和、汐止等10區消防栓更是不到300公升。市議員李宇翔表示，五泰林、汐止、新莊、淡水部分消防栓水流量低於全國平均，嚴重影響救災。

李宇翔說，審議決算時，議會質詢消防局如何因應，卻得到回覆是「出勤前先聯絡水公司通知加壓」，無積極改善行動，令人十分擔憂，消防救災茲事體大，應正視審計處報告檢討，並強化偏鄉救援能量，否則後果恐不堪設想。

新北市消防局則說，統計2017至2021年消防栓損壞平均1739件，每年亦有增減，並無逐年上升，2021年共計報修1444件、2022年損壞報修1775件，增加331件是因2021年5月至7月期間，因疫情暫停消防栓查察勤務，2022年恢復檢查頻率後，報修數量增加。

消防局說，部分消防栓出水量未達300公升情形，是因消防栓為自來水事業機構依自來水法設置，故流量未達設置標準問題，消防局無權管轄，但仍請自來水事業機構研議改善。

不過，消防局表示，近日已針對五泰林等22處消防栓重新量測，出水量均達400公升以上，泰山區5處平均出水量為1008公升、五股區11處平均出水量574公升、林口區6處平均出水量535公升。

消防局說明，因五股、林口區消防栓多位於山坡地，供水管線壓力較低，但救災時會使用消防車幫浦機械採水，發生火警時，也會通知自來水機構加壓或調節以達集中供水，並同步加派水庫車支援。