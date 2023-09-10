大直塌陷完成回填 專家：周邊7棟監測穩定 塌陷棟入內仍危險

台北市大直塌陷案今天進入第三天，外界關注雙號住戶何時能返家？大地工程技師公會理事長施志鴻表示，目前塌陷的基地完成回填，目前正在進行支撐、及處理營建廢棄物，至於北側路面上，本來有一條區域大排水管線，目前正在鋪設區域排水管。這幾天的回填狀況，每十二小時都會將監測紀錄上傳，目前來講，一切都是穩定狀態。

理事長施志鴻表示，目前塌陷基地，包括塌陷的那一棟建物也都是穩定，沒有再度傾斜坍塌，但何時雙數號住戶可以返家？單號住戶可以回家拿東西，這還是要由指揮中心、市府決定。至於區域排水管的鋪設進度，應該不會這麼快完成。

施志鴻今天上午在現場受訪也提到，目前建築的穩定度，每12小時都有打監測報告，包括塌陷的那一棟也已經沒有明顯在傾斜，至於能不能進入？他認為，還是非常危險，因為已經變成危樓，只是現在沒有動，若住戶要進去拿東西，只要有一個小地震，還是相當危險。

另外，媒體也問，昨天有民眾拿東西時，發現屋內傾斜角度高達35度，施志鴻說，當然一切進入傾斜的建築物，都是危險，除非有必要，進去還是有一定的風險，風險相當大，至於雙數號何時可返家，還是要等指揮中心、市府決定。

至於北市府最新統計，目前最新收容安置戶數201戶，維持不變，人數減為440人，安置到22家旅館。