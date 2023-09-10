一開蒸籠...蟑螂黏餃子顧客傻眼 店家竟回：都打折了還想怎樣？

北市國父紀念館周邊一間港茶店遭網友控訴，ㄧ家10多人去用餐，未料菜上桌，上面竟然黏了幾隻蟑螂，估算10幾隻，未料，向店家反應，服務人員態度冷淡，隨後更在碗上發現蟑螂腳，再度反應，沒想到店家竟回，「都打折了！不然你要我怎樣？」，氣得他向衛生局投訴，衛生局表示，若稽查不合格未限期改善，依法可裁處6萬-2億元罰鍰。

一名網友表示，在國父紀念館附近的港茶店用餐，不料蒸籠一打開，上面的港點竟黏2隻蟑螂，網友估算可能有10幾隻，向店家反映後店家竟冷回「那這盤不算你錢」，冷處理當作沒這回事。

網友說，當天親友10多人看到店家反應都相當不解，但到了甜點階段，店家端上了西米露，三碗西米露黏著蟑螂腳，網友再把副理請過來，沒想到副理態度竟是「都打折了！不然你要我怎樣？」讓網友當場回嗆「我給你這桌的費用！妳把蟑螂吃下去要不要？」，讓她痛批這家港式餐飲店處理態度非常囂張也非常消極，氣得打衛生局電話投訴。