斥資6億台灣首艘大型布纜船明年啟用 支持政府離岸風電

為支持政府離岸風電政策，離岸風電業者東方風能公司斥資6億元採購全新的「船舶海纜槽」布纜設備，配置在「東方海威」號，預計明年啟用，將為離岸風電、電力、電信的海纜安裝提供完善服務，將是台灣首艘大型海纜船。

東方風能科技公司成立於2019年，是亞太地區離岸風電建設和支援船的專業營運商，為加強台灣甚至亞太的海纜安裝能力，日前斥資採購船舶海纜槽，將這套設備配置在「東方海威號」布纜船上，今年年底將在新加坡進行配置作業，明年中啟用。

明年東方海威號改裝啟用後，將是全台第一艘大型海纜船，在離岸風電、電力、電信產業的海纜安裝工程上，可提供最完整服務。

東方風能公司執行長陳柏霖指出，在全球船隊供應短缺的情況下，台灣本土船隊的能力變得更重要，台灣的離岸施工能力早已在亞太區取得領先地位，海事工程是台灣離岸風電國產化最成功的領域，也是台灣作為海島型國家最重要的基石。