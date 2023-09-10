基泰大直有門神？ 高嘉瑜爆監造人竟曾是建管處科員？

台北市大直塌陷案今天進入第三天，建商基泰高層持續神隱。民進黨立委高嘉瑜今天在臉書再爆，基泰大直起造、承造、監造都大有問題外；不僅設計監造同一人被質疑球員兼裁判，這位監造人建築師王德生，竟還待過北市建管處？高嘉瑜要求北市府徹查，是否有內神通外鬼。

高嘉瑜今天一早在臉書說，基泰大直的監造人(兼設計人)是建築師王德生，大直建案此次就是因工程向下開挖，卻未及時灌水、做大底，才致連續壁破裂造成後續鄰宅下陷。結果面對民眾陳情鄰損，負責「出具安全證明給建管處」的，依規定竟又是這位「建商找的設計人」，更誇張的是他還「曾任北市建管處科員」！？

高嘉瑜說，蔣市府除了應盡速修正《損鄰事件爭議處理規則》，「全面強制第三方鑑定」以避免讓建商球員兼裁判外，更重要的是須先向外界說明：為何此案起造監造全都是台北市政府關係戶？到底有沒有所謂的「門神」在替基泰保駕護航？若真有，則法規怎麼修都無濟於事！

高嘉瑜質疑，否則為何大直住戶長達8個月控訴、及基泰內湖多達9次的陳情信，均遭北市府置之不理？甚至連嘉瑜團隊在周五事發後，致電北市建管處詢問此案鑑定人、水位監測系統等相關資訊時，都遭建管處人員以「辦公室行政人員不方便回答問題」加以搪塞。更別提那些明目張膽找黑衣人喬事的手法，若非朝中有人，誰敢如此無法無天？請蔣市府務必徹查，給台北市民一個交代！

高嘉瑜今天在臉書說，北市近日針對起造人基泰建設、承造人福益營造、監造人(兼設計人)王德生建築師，各開罰9萬元；這串名單不看不知道，一看嚇一跳！本案起造人為基泰建設董座陳世銘，過去曾在馬英九市府時期，擔任都市計畫跟都市設計委員；承造人為福益營造，今年在北投的另一建案，同樣造成鄰損，遭提告求償1522萬元。

高今也點出監造人(兼設計人)建築師王德生，大直建案此次就是因工程向下開挖，卻未及時灌水、做大底，才致連續壁破裂造成後續鄰宅下陷。結果面對民眾陳情鄰損，負責「出具安全證明給建管處」的，依規定竟又是這位「建商找的設計人」，更誇張的是他還「曾任北市建管處科員」！？

高嘉瑜表示，最後，她針對設計監造同一人的弊病、及現行承造的營造業普遍品質不佳，她未來也會在立院針對「第三方監造及營造業升等」，提出建築法及營造業法的相關修正，盼能提升所有建案的施工安全及建築品質，不能再有下一個基泰大直！