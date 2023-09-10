大直塌陷案基泰持續神隱 他分析可能這關鍵以彌補損失

台北市大直塌陷案今進入第三天，市長蔣萬安昨下令向基泰建設聲請假扣押6195餘萬元，避免惡性脫產，預計今再針對市民財損部分提出第二波假扣押聲請，金額可能破億。擁有1.8萬粉絲追蹤的「邏輯投資」粉絲專頁也在臉書表示，相較先前也發生公安事故的興富發，事件發生當天高層就鞠躬道歉，這次基泰卻神隱，為什麼遲不願露面對外說明事件原委？到底在「準備」什麼，耐人尋味。

邏輯投資粉專也提到，基泰建設事發後提供受災戶「合作興建意向書」，列出的條件包括舊建物一坪換一坪、地下室平面車位，及可另議房租補貼等。但意向書提到，一旦簽妥意向書，住戶就不能再與第三人簽定意向書或合約書，也不得對雙方以外第三人透露。為什麼賠償還沒談，反而打算先跟受災戶簽訂合建意向書？另外，基泰開盤股價直沖跌停，這兩個問題其實可以合在一起思考，關鍵可能在於賠償支出。

邏輯投資粉專分析，根據目前官方預防性撤離總戶數，塌陷區域的門牌包括1、3、5、7、9號，共計25戶，估重建費4.2億元；另外25戶安置5年，租金補貼估每戶1年50萬元，合計6250萬元。接著是鄰損補償，估塌陷區受災戶每戶300萬元，其他區域受災戶每戶100萬元，172戶，合計2.47億元，總計受災戶的賠償加重建金額約7.3億元（以上僅為個人估計，仍須以實際情形為準）。

粉專認為，7.3億對基泰來說，或許不算大數目，根據公司2Q23資產負債表，目前基泰手上有現金29.2億元，流動資產也高於流動負債，此事件應不至於造成公司有立即性的財務危機，但原有「基泰大直」的基地必須打掉重練，一則將耗費更多成本，另外已經購買預售屋的33戶屋主如果要求退訂，退還的訂金或工程款金額估1成約1.35億元，這也都是潛在支出。

粉專認為，考量基泰同時有五處工地都在興建，這部分也需要資金周轉，因此如果同時進行賠償、退訂與重建，基泰的資金運轉勢必面臨壓力，可能需要增資、發債或出售土地因應，這也會減損公司潛在價值。因此，如果基泰有能力整合受災戶土地重建，至少可以透過整合開發，降低興建成本，甚至還可能從中獲得部分開發利益，彌補損失。

邏輯投資粉專認為，基泰這步棋時間點下得不對，畢竟社會大眾高度關注本案，卻在這時候冒出要受災戶簽署合建意向書，難免會引發規避賠償的質疑，雖然公司重訊表示一定會承擔賠償責任，但商譽恐怕難以止血。另外根據基泰的說法，公司也有進行相關投保，但如果本案存在人為的錯誤決策，保險公司是否願意承擔損失，有待商榷。