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車頭打月票廣告擋公車號次 惹民怨
基北北桃四市的交通局推出1200元通勤月票，台北市各公車紛紛在車頭LED顯示面板打出廣告，反而影響原本播放的班次路線，民眾抱怨，遇到豪雨或天黑視線不清時，經常看不清楚是哪一班車。北市公共運輸處主任秘書楊靜婷表示，經民眾反映，已提醒公車業者，將車頭廣告縮短為1秒。
台北市日前經常下起午後雷陣雨，豪大雨時眼前白茫茫一片，讓候車民眾得等到車子進站，才看得清楚是幾號公車。然而，最近因為主打1200元月票，密集播放，占據公車車頭LED顯示面板好幾秒，民眾根本來不及看清楚招手，只能眼睜睜看著公車開走，尤其在夜間視線昏暗時，更容易發生。
楊靜婷說，公車車頭LED顯示面板，左邊播放行駛路線，而1200元廣告放在右側，至於輪播跑馬燈則是幹線公車，也是最多民眾陳情車班號次被擋到的車輛，已請業者將廣告縮至1秒，若再接獲民眾反映，會隨時調整。
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